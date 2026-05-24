Ο Τραμπ «φαντασιώνεται» βομβαρδισμούς πλοίων του Ιράν με AI ανάρτηση, λίγο πριν τη συμφωνία

Αίσθηση έχει προκαλέσει νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, με μια εικόνα δημιουργημένη με AI, η οποία απεικονίζει αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη να βομβαρδίζουν πλοία του Ιράν, πιθανότατα στα Στενά του Ορμούζ.
Η εικόνα συνοδεύεται από τη λέξη «Adios» και δημοσιεύτηκε την ώρα κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φαίνεται να βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μνημονίου συνεννόησης.
- Η πόλη-ντροπή στην Ευρώπη που μεταμορφώθηκε σε πόλο έλξης για τους τουρίστες
- Γιατί υπάρχουν τόσες αδέσποτες γάτες στους δρόμους; Η λύση στο πρόβλημα και τα λάθη που γίνονται
- Πόλεμος του Αδέσποτου Σκύλου: Όταν ένας σκύλος οδήγησε σε σύγκρουση Ελλάδα και Βουλγαρία
- Final Four: Ανίστροφη μέτρηση για τον τελικό της Euroleauge - Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού προς το T-Center
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.