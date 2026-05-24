Ο Τραμπ «φαντασιώνεται» βομβαρδισμούς πλοίων του Ιράν με AI ανάρτηση, λίγο πριν τη συμφωνία

Αίσθηση έχει προκαλέσει νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, με μια εικόνα δημιουργημένη με AI, η οποία απεικονίζει αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη να βομβαρδίζουν πλοία του Ιράν, πιθανότατα στα Στενά του Ορμούζ.

Η εικόνα συνοδεύεται από τη λέξη «Adios» και δημοσιεύτηκε την ώρα κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φαίνεται να βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μνημονίου συνεννόησης.