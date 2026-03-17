«Δεν έχουμε κανένα συμφέρον από μια παρατεταμένη σύγκρουση», δήλωνε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς τον Ιούνιο του 2025, ώρες αφότου οι Πολιτείες πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν έχουμε κανένα συμφέρον από χερσαίες στρατιωτικές επιχειρήσεις». Η κυβέρνηση Τραμπ ωστόσο άλλαξε τροπάριο σήμερα, αρνούμενη να αποκλείσει αυτή την προοπτική, περισσότερο από δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν υποβαθμίζει την ιδέα, όπως έκανε κάποτε, και υπάρχουν ολοένα και περισσότεροι στρατηγικοί λόγοι που καταδεικνύουν ότι θα μπορούσε να είναι μια βιώσιμη επιλογή.

Οι λόγοι των ΗΠΑ για «τέντωμα» του πολέμου

Αν ο Τραμπ πάει εκεί, αυτό θα είναι ταυτόχρονα ένα σημάδι ότι αυτός ο πόλεμος έχει πάρει κατευθύνσεις που δεν φαινόταν να προβλέπει και ότι έχει γίνει ένα τεράστιο πολιτικό ρίσκο.

Οι δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν από τις πρώτες επιθέσεις κατά του Ιράν τον περασμένο μήνα υποδηλώνουν ότι η ιδέα της παρουσίας χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν είναι εντελώς απαράδεκτη για τους Αμερικανούς συνολικά - και μάλιστα δύσκολη για τη βάση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Και ενώ η πρόσφατη ιστορία υποδηλώνει ότι η εκλογική βάση των Ρεπουμπλικάνων μπορεί να δεχτεί θερμά την ιδέα, τουλάχιστον εν μέρει, ο Τραμπ προσπαθεί να κερδίσει ακόμη και πολλούς υποστηρικτές.

Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχουν ολοένα και περισσότεροι λόγοι για τους οποίους τουλάχιστον μια μικρή ποσότητα χερσαίων δυνάμεων θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε ιρανικό έδαφος:

για την κατάσχεση των πυρηνικών υλικών του Ιράν

για την κατάληψη του στρατηγικά σημαντικού νησιού Χαργκ

για την κατάληψη εδαφών γύρω από το Στενό του Ορμούζ

Πώς βλέπει ο λαός των ΗΠΑ ενδεχόμενη απόβαση

Μια δημοσκόπηση του CNN που διεξήχθη λίγο μετά την έναρξη του πολέμου έδειξε ότι οι Αμερικανοί αντιτάχθηκαν στην αποστολή χερσαίων στρατευμάτων με αναλογία 5 προς 1, 60%-12%.

Ομοίως, μια μεταγενέστερη δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Quinnipiac έδειξε το περιθώριο σχεδόν 4 προς 1 μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων: 74%-20%.

Και στις δύο δημοσκοπήσεις, ακόμη και οι Ρεπουμπλικάνοι — οι οποίοι τους τελευταίους μήνες έχουν επιστρέψει στις πιο επιθετικές τους συμπεριφορές από τις αρχές του 21ου αιώνα — τάχθηκαν κατά της ιδέας με διψήφιο ποσοστό.

Μόλις το 27% των Ρεπουμπλικανών τάχθηκε υπέρ της ιδέας στη δημοσκόπηση του CNN. Μόλις το 37% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος το έπραξε στη δημοσκόπηση του Quinnipiac.

Δημοσκοπήσεις για τις προηγούμενες στρατιωτικές κινήσεις του Τραμπ - τις επιθέσεις του Ιουνίου στο Ιράν και την απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο - έδειξαν ότι μια ευμεγέθης μειοψηφία Αμερικανών στήριζε σύντομες στρατιωτικές επιθέσεις, αλλά συχνά όχι εκτεταμένες.

Και η αντίθεση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο ήταν παρόμοια με την κατάσταση σήμερα στο Ιράν.

Είναι επίσης αρκετά σαφές ότι η υποστήριξη των Ρεπουμπλικανών για τον πόλεμο του Τραμπ κατά του Ιράν, όπως υφίσταται, είναι ευρεία αλλά επιφανειακή . Η δημοσκόπηση του CNN έδειξε ότι το 77% των Ρεπουμπλικανών υποστήριξε τα πρώτα χτυπήματα, αλλά μόνο το 37% το έκανε «έντονα».

Έχουμε επίσης δει πώς ο πόλεμος διχάζει ολοένα και περισσότερο την τάξη των influencers του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος — ένα φαινόμενο που μπορεί να επεκταθεί και στη βάση με την πάροδο του χρόνου . Εξέχουσες προσωπικότητες της δεξιάς προειδοποιούν τον Τραμπ ότι αυτός ο πόλεμος κινδυνεύει να διαλύσει τον συνασπισμό του.

Σε γενικές γραμμές, αυτό είναι ιστορικά το σημείο στο οποίο μία σύγκρουση κινδυνεύει να λάβει τα χαρακτηριστικά ενός πιο παραδοσιακού πολέμου, στον οποίο οι Αμερικανοί έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν θέλουν να συμμετάσχουν.