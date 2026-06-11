Ο Τραμπ λέει οτι το Ιράν του ζήτησε να σταματήσει τις επιθέσεις

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις κατά της χώρας.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο, διαψεύδουν ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο των αμερικανικών επιθέσεων σε περιοχές του νότιου Ιράν.

Όπως μεταδίδεται, ο ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος αρνήθηκε ότι υπήρξε επαφή, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί της Ουάσινγκτον δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Ο ψευδής ισχυρισμός του Τραμπ ότι Ιρανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν μαζί του αποτελεί κάλυψη για την αποφυγή πολέμου με το Ιράν», φέρεται να δήλωσε ο ανώνυμος αξιωματούχος, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα.

Λίγο αργότερα οι Φρουροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε μπαράζ επιθέσεων σε βάρος βάσεων των ΗΠΑ στην περιοχή του Κόλπου.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του 5ου Στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, ως απάντηση, όπως αναφέρεται, στις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν.

Επίσης, το ιρανικό πολεμικό ναυτικό, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση IRIB και το πρακτορείο ειδήσεων MEHR, ανέφερε αότι «επλήγησαν» δυο πλοία τα οποία «αποπειράθηκαν να διασχίσουν παράνομα τα Στενά του Ορμούζ».

Παράλληλα, αντιαεροπορικές σειρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας να καλεί τους πολίτες να «παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος».