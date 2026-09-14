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Ο Τραμπ μιλά για μια «αρρωστημένη συνωμοσία» κατά της ΑΙ: «Η μόνη που χαίρεται είναι η Κίνα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στο Truth Social μιλά για μια «αρρωστημένη συνωμοσία κατά της ΑΙ», που «μόνο η Κίνα επωφελείται».

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Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ | AP
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη θέσει δικλείδες ασφαλείας για τη ρύθμιση και τη δίωξη εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης, επιχειρώντας προφανώς έτσι να υποβαθμίσει τις ανησυχίες που εξέφρασαν στελέχη του κλάδου το Σαββατοκύριακο σχετικά με την εσφαλμένη χρήση της ΤΝ.

«Ο μόνος έλεγχος ή "δικλείδες ασφαλείας" που χρειάζεται η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένας ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΣ (με υψηλό δείκτη νοημοσύνης!) ΠΡΟΕΔΡΟΣ, και οι ΗΠΑ τον διαθέτουν και με το παραπάνω!» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, προσθέτοντας ότι η Κίνα θα επωφελούνταν από τις αμφιβολίες που εγείρονται σχετικά με την ανάπτυξη της ΤΝ.

«Διαθέτουμε ήδη τεράστια ΠΟΙΝΙΚΗ και ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ εξουσία επί αυτών των εταιρειών! Βρίσκεται σε εξέλιξη μια ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΗ συνωμοσία κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Κέντρων Δεδομένων, και η μόνη που χαίρεται γι' αυτό είναι η Κίνα», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

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