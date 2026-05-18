Τη συνέντευξη του υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου αναδημοσίευσε τη νύχτα στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία ο Έλληνας πολιτικός αναλύει την ενεργειακή πολιτική του Ρεπουμπλικάνου.

«Αποκλειστικό - Έλληνας Υπουργός Ενέργειας: Η Κίνηση-σήμα κατατεθέν του Τραμπ με Συμμάχους και Αντιπάλους είναι Ενεργειακή Διπλωματία» είναι η λεζάντα που έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην ανάρτηση.

Καθώς μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο κ. Παπαστεύρου επισημαίνει στη συνέντευξή του στο συντηρητικό δίκτυο Breitbart, ότι το «σήμα κατατεθέν» της εξωτερικής πολιτικής Τραμπ απέναντι σε συμμάχους και αντιπάλους είναι η «ενεργειακή διπλωματία».

Παπασταύρου: Η συνέντευξη που «λάτρεψε» ο Τραμπ

Ο κ. Παπασταύρου στη συνέντευξη που έδωσε στον επικεφαλής του γραφείου του Breitbart στην Ουάσιγκτον Μάθιου Μπόιλ, σημείωσε τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στον υπό διαμόρφωση ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης.

Υποστηρίζει ακόμα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μετατρέψει την ενεργειακή πολιτική σε βασικό πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας την, όπως λέει, τόσο ως μέσο ενίσχυσης των συμμάχων όσο και ως εργαλείο πίεσης απέναντι σε αντιπάλους όπως η Ρωσία και το Ιράν.

«Η ενέργεια έχει πλέον γεωπολιτική διάσταση και συνδέεται άμεσα με την εθνική ασφάλεια», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο Έλληνας υπουργός πλαισιώνει την Ελλάδα ως ζωτικής σημασίας κόμβο στον νέο ενεργειακό σχεδιασμό ΗΠΑ και Ευρώπης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα έχει επενδύσει συστηματικά τα τελευταία χρόνια στις ενεργειακές διασυνδέσεις και στις υποδομές LNG.

Όπως εξηγεί, η Ελλάδα λειτουργεί πλέον ως βασική πύλη εισόδου αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία, συμβάλλοντας στην προσπάθεια απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Έμφαση δίνει και στον κάθετο διάδρομο μεταφοράς ενέργειας, μέσω του οποίου αμερικανικό LNG που φτάνει στη Ρεβυθούσα διοχετεύεται προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

Όπως τονίζει ο κ. Παπασταύρου η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία λειτούργησε ως αφύπνιση για την Ευρώπη, η οποία συνειδητοποίησε ότι η εξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια δεν αποτελούσε ασφαλή στρατηγική.