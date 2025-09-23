Ο Τραμπ παρουσιάζει το «σχέδιο του για τη Γάζα» σε Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα σε ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και τη μεταπολεμική διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα, όπως μεταδίδει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος δύο αμερικανούς και δύο άραβες αξιωματούχους.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν, σύμφωνα με το Axios.

Εκτός από την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου, ο Τραμπ αναμένεται να αναφερθεί στο ζήτημα της αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας και στη μεταπολεμική διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα χωρίς τη συμμετοχή της Χαμάς, αναφέρει το δημοσίευμα.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει επίσης αραβικές και μουσουλμανικές χώρες να συμφωνήσουν στην αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στον παλαιστινιακό θύλακα ώστε να διευκολυνθεί η αποχώρηση των Ισραηλινών, και να εξασφαλίσουν επίσης χρηματοδότηση για τη μεταβατική περίοδο και την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, επισημαίνει το Axios.