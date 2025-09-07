Ο Τραμπ προειδοποιεί για «τελευταία φορά» τη Χαμάς: «Οι Ισραηλινοί αποδέχθκαν τους όρους μου»

Τελεσίγραφο εξέδωσε απόψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας τη Χαμάς να αποδεχθεί τους όρους του, για να αφήσει ελεύθερους τους Ισραηλινούς ομήρους και να υπογράψει την κατάπαυση πυρός με το Τελ Αβίβ.

«Οι Ισραηλινοί αποδέχτηκαν τους Όρους μου. Είναι καιρός να τους δεχτεί και η Χαμάς» ανέφερε σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social. «Προειδοποίησα τη Χαμάς για τις συνέπειες που θα έχει η άρνησή της. Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έγινε λίγο νωρίτερα δεκτός με ανάμικτα επιφωνήματα επευφημίας και αποδοκιμασίας, όταν έφτασε για τον τελικό ανδρών του US Open. Τα περισσότερα από τα καθίσματα του γηπέδου ήταν άδεια και η έναρξη του παιχνιδιού καθυστέρησε, λόγω των αυξημένων ελέγχων ασφαλείας.

Πλάνα του τηλεοπτικού δικτύου ABC, χωρίς ήχου, τον έδειχναν να χαιρετά το αραιό πλήθος των θεατών. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι η ώρα έναρξης του αγώνα μετατέθηκε κατά 30 λεπτά.

Τραμπ: Ο όρος του Ισραήλ για να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα

Το Ισραήλ κάλεσε και πάλι σήμερα (07/09) τη Χαμάς να παραδοθεί, καθώς ο στρατός του πραγματοποιεί βομβαρδισμούς στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Γάζας, όπου αναζητούν καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Ο υπουργός των Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Ιερουσαλήμ ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει άμεσα, αν η Χαμάς απελευθέρωνε τους ομήρους που έχουν απομείνει και κρατούνται στη Γάζα, παραδίδοντας και τα όπλα της.

«Θα είμαστε περισσότερο από ευτυχισμένοι να επιτύχουμε αυτό τον στόχο με πολιτικά μέσα», τόνισε ο ίδιος.

Αντιδρώντας, ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, Μπασέμ Ναΐμ δήλωσε στο Reuters ότι η ισλαμιστική οργάνωση δεν θα παρέδιδε τα όπλα της, αλλά θα απελευθέρωνε όλους τους ομήρους αν το Ισραήλ συμφωνούσε να τερματίσει τον πόλεμο και ν’ αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Γάζα, μία θέση που εδώ και πολύ καιρό υποστηρίζει η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση.