Ο Τράμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της

Οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Εξωτερικών της νήσου, ο Τσεν Μινγκ-τσι.

Η Ταϊπέι θα συνεχίσει να επικοινωνεί με την Ουάσινγκτον για να διαπιστώσει τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με τις πωλήσεις όπλων, δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες Παρασκευή την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο Fox News η οποία μαγνητοσκοπήθηκε προτού αναχωρήσει από την Κίνα. «Δεν θέλουμε κάποιος να πει: ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι ΗΠΑ», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν.

Trump on Taiwan:



I’m not looking to have somebody go independent. And, you know, we’re supposed to travel 9,500 miles to fight a war? I’m not looking for that. pic.twitter.com/9mkk2sTtkO — Clash Report (@clashreport) May 15, 2026

«Δεν θέλω να δω κάποιον να γίνεται ανεξάρτητος», δήλωσε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν στρατιωτική αντιπαράθεση με την Κίνα.



«Υποτίθεται ότι πρέπει να ταξιδέψουμε 9.500 μίλια για να πολεμήσουμε σε έναν πόλεμο. Δεν το επιδιώκω αυτό. Θέλω να ηρεμήσουν τα πράγματα. Θέλω να ηρεμήσει η Κίνα», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι η αμερικανική πολιτική στο ζήτημα της Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη.

Q: Should Taiwan feel more or less secure after your meetings with Xi?



Trump: Neutral.pic.twitter.com/5Ft5t6vPF1 — Clash Report (@clashreport) May 15, 2026

Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι «δεν έχει δεσμευτεί προς καμία κατεύθυνση» για το αν οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν στρατιωτικά την Ταϊβάν σε περίπτωση σύγκρουσης.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο Σι Τζινπίνγκ «αισθάνεται πολύ έντονα» για το ζήτημα του νησιού και «δεν θέλει να δει ένα κίνημα ανεξαρτησίας».

Trump on Taiwan:



When you look at the odds, China is a very, very powerful, big country. That’s a very small island.



Think of it; it’s 59 miles away. We’re 9,500 miles away. That’s a little bit of a difficult problem.



If you look at the history, Taiwan was developed because we… pic.twitter.com/O9xAQjKyfa — Clash Report (@clashreport) May 15, 2026