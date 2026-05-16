Ο Τράμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της

Οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Εξωτερικών της νήσου, ο Τσεν Μινγκ-τσι.
Η Ταϊπέι θα συνεχίσει να επικοινωνεί με την Ουάσινγκτον για να διαπιστώσει τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με τις πωλήσεις όπλων, δήλωσε σε δημοσιογράφους.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες Παρασκευή την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο Fox News η οποία μαγνητοσκοπήθηκε προτού αναχωρήσει από την Κίνα. «Δεν θέλουμε κάποιος να πει: ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι ΗΠΑ», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν.
«Δεν θέλω να δω κάποιον να γίνεται ανεξάρτητος», δήλωσε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν στρατιωτική αντιπαράθεση με την Κίνα.
«Υποτίθεται ότι πρέπει να ταξιδέψουμε 9.500 μίλια για να πολεμήσουμε σε έναν πόλεμο. Δεν το επιδιώκω αυτό. Θέλω να ηρεμήσουν τα πράγματα. Θέλω να ηρεμήσει η Κίνα», ανέφερε.
Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι η αμερικανική πολιτική στο ζήτημα της Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη.
Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι «δεν έχει δεσμευτεί προς καμία κατεύθυνση» για το αν οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν στρατιωτικά την Ταϊβάν σε περίπτωση σύγκρουσης.
Παράλληλα, τόνισε ότι ο Σι Τζινπίνγκ «αισθάνεται πολύ έντονα» για το ζήτημα του νησιού και «δεν θέλει να δει ένα κίνημα ανεξαρτησίας».
- Κοινωνικός Τουρισμός: Βγήκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων - Πώς γίνεται η ένσταση
- Eurovision: Ο γιος της εκπροσώπου της Λετονίας τραγουδάει το Ferto και ρίχνει το ίντερνετ
- Πειραιάς: Νεαρή έπεσε από όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη
- ΛΕΞ: Χαμός με τις επτά συναυλίες που ανακοίνωσε - Αναλυτικά το πρόγραμμα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.