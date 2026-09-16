Ο Τραμπ προετοιμάζεται να πουλήσει 36.000 τόνους βόμβας στο Ισραήλ με «χορηγούς» τους Αμερικανούς φορολογουμένους

Η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζει μια πώληση βομβών βάρους περίπου 900 κιλών στο Ισραήλ, ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη πώληση αυτού του αμφιλεγόμενου πυρομαχικού τα τελευταία χρόνια.

Το πακέτο, αξίας 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τα χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων, περιλαμβάνει 40.000 βόμβες (με 2.00 λίβρες - 900 περίπου κιλά η κάθε μια). Με γρήγορους υπολογισμούς μας, αυτό ανέρχεται στο σύνολο στα 36.000.000 κιλά, δηλαδή στους 36.000 τόνους. Η πώληση περιλαμβάνει επίσης 20.000 κεφαλές διάτρησης I-2000 Penetrator, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στην εφημερίδα The Washington Post.

Οι βόμβες MK-84 συγκαταλέγονται στα πιο καταστροφικά πυρομαχικά των δυτικών στρατιωτικών οπλοστασίων· η έκρηξή τους εκτοξεύει μεταλλικά θραύσματα προς κάθε κατεύθυνση σε απόσταση χιλιάδων ποδιών, μπορεί να διαπεράσει μέταλλο και παχύ στρώμα σκυροδέματος, ενώ συχνά δημιουργεί μεγάλους κρατήρες στο έδαφος.

Η πώληση έχει κοινοποιηθεί άτυπα στις επιτροπές του Κογκρέσου, δημιουργώντας μια ενδεχόμενη δοκιμασία για τους Δημοκρατικούς, καθώς η δυσαρέσκεια για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει προκαλέσει πρωτοφανή ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ.

Ερωτηθείς σχετικά με τις ανησυχίες για την ανθρωπιστική κατάσταση, ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε: «Όλες οι πωλήσεις όπλων στο εξωτερικό ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία. Δεν σχολιάζουμε πωλήσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα».

Το μέγεθος του πακέτου ξεπερνά τις προηγούμενες πωλήσεις πυρομαχικών βάρους 2.000 λιβρών στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων Μπάιντεν και Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης μιας αμφιλεγόμενης πώλησης ύψους 2,04 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, η οποία παρέκαμψε την προβλεπόμενη διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Οι βόμβες των 2.000 λιβρών έχουν χρησιμοποιηθεί από το Ισραήλ σε εκατοντάδες περιπτώσεις στη Γάζα και τον Λίβανο, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στον αριθμό των θυμάτων αυτών των συγκρούσεων. Το Ισραήλ έχει δεχθεί κριτική επειδή ρίχνει συστηματικά βόμβες MK-84 σε ζώνες που το ίδιο είχε χαρακτηρίσει ασφαλείς για τους αμάχους στη Γάζα.

Λωρίδα της Γάζας | Shutterstock

«Τους αρέσει να τις χρησιμοποιούν συχνά όταν προσπαθούν να πλήξουν κάποιο κτίριο», δήλωσε ο Trevor Ball, πρώην τεχνικός εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του αμερικανικού στρατού. «Αν η Χεζμπολάχ ή οποιοσδήποτε άλλος βρίσκεται μέσα σε ένα κτίριο, μια MK-84 θα γκρεμίσει ολόκληρο το κτίριο».

Γνωστή με το προσωνύμιο «σφυρί» από τους Αμερικανούς πιλότους κατά τον πρώτο Πόλεμο του Κόλπου, πρόκειται για το μοναδικό είδος πυρομαχικών που η κυβέρνηση του Προέδρου Τζο Μπάιντεν σταμάτησε να αποστέλλει στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, λόγω ανησυχιών για τον θάνατο Παλαιστινίων αμάχων.