Ο Τραμπ προτείνει τον Κέβιν Γουόρς για πρόεδρο της Fed: Ποιος είναι ο 55χρονος οικονομολόγος

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα Παρασκευή (30/1) ότι προτείνει τον Κέβιν Γουόρς (Kevin Warsh) για τον 17ο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED) μετά τη λήξη της θητείας του Τζερόμ Πάουελ τον Μάιο.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προτείνω τον Κέβιν Γουόρς για τον Πρόεδρο του Συμβουλίου διοικητών του Ομοσπονδιακού Συστήματος Αποθεματικών των ΗΠΑ», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμαTruth Social, το πρωί. «Γνωρίζω τον Κέβιν εδώ και πολύ καιρό και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μείνει στη μνήμη ως ένας από τουςΜεγαλύτερους Προέδρους της Fed, ίσως ο καλύτερος. Πέρα από όλα τα άλλα, είναι «κεντρικός» και δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ».

President Donald J. Trump nominates Kevin Warsh as Chairman of the Board of Governors of the Federal Reserve pic.twitter.com/M5FHQJzY2a — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 30, 2026

Ο Γουόρς είναι ένας κάπως συμβατικός υποψήφιος, μια safe επιλογή, για την προεδρία της Fed: ένας πρώην διοικητής της Fed που προηγουμένως ήταν υπό εξέταση για να γίνει υπουργός Οικονομικών κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ και ήταν υποψήφιος για την κορυφαία θέση στην Fed κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. Ο Γουόρς διορίστηκε στην Fed το 2006 σε ηλικία 35 ετών, καθιστώντας τον το νεότερο άτομο που έχει υπηρετήσει ποτέ στο ισχυρό διοικητικό συμβούλιο της Fed.

Ποιος είναι ο Κέβιν Γουόρς

Ο Κέβιν Γουόρς, σύμφωνα με το CNN, διετέλεσε διοικητής της Fed από το 2006 έως το 2011, υπήρξε σφοδρός επικριτής της Fed, καταδικάζοντας τα πάντα, από την έντονη εξάρτηση της κεντρικής τράπεζας από τα δεδομένα έως τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων στον ισολογισμό της.

Ο 55χρονος οικονομολόγος, μέλος του δεξιού Ινστιτούτου Hoover που υπηρετεί στο διοικητικό συμβούλιο της UPS, είχε επίσης εξεταστεί για την προεδρία της Fed κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Ξεπέρασε για λίγο τον πιστό στον Τραμπ, Kevin Hassett στις αγορές προβλέψεων τον περασμένο μήνα, πριν υποχωρήσει στη δεύτερη θέση.

Ο Γουόρς είχε μια σχετικά «γερακίστικη» φήμη στην πρώτη του θητεία ως διοικητής της Fed, που σημαίνει ότι έτεινε να ευνοεί τα υψηλότερα επιτόκια και να επικεντρώνεται στις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Αλλά τώρα θεωρείται ως μια φωνή που θα υποστήριζε χαμηλότερα επιτόκια βραχυπρόθεσμα. «Πιστεύει ότι πρέπει να μειώσετε τα επιτόκια», δήλωσε ο Trump στην Wall Street Journal τον Δεκέμβριο. «Και το ίδιο ισχύει και για όλους τους άλλους με τους οποίους έχω μιλήσει».

Ο Γουόρς έχει επίσης στενές οικογενειακές διασυνδέσεις με την ομάδα του Τραμπ. Ο πεθερός του, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Ρόναλντ Λόντερ, είναι μακροχρόνιος δωρητής και σύμμαχος του Τραμπ.