Ο Τραμπ στέλνει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες στην Πολωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε μέσω Truth Social την ανάπτυξη 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία.
Επικαλούμενος τη φιλική σχέση που διατηρεί με τον πολωνό πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι, ο Τραμπ έγραψε στην ανάρτησή του: «είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν επιπλέον 5.000 στρατιωτικούς στην Πολωνία».
Δεν είναι σαφές, επί του παρόντος, αν ο Τραμπ αναφερόταν στην προγραμματισμένη ανάπτυξη 4.000 αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία – που ο αντιπρόεδρος Βανς διευκρίνισε την Τρίτη πως έχει καθυστερήσει, δεν έχει ματαιωθεί.
