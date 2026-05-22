Ο Τραμπ στέλνει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες στην Πολωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε μέσω Truth Social την ανάπτυξη 5.000 αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Επικαλούμενος τη φιλική σχέση που διατηρεί με τον πολωνό πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι, ο Τραμπ έγραψε στην ανάρτησή του: «είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν επιπλέον 5.000 στρατιωτικούς στην Πολωνία».

Δεν είναι σαφές, επί του παρόντος, αν ο Τραμπ αναφερόταν στην προγραμματισμένη ανάπτυξη 4.000 αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία – που ο αντιπρόεδρος Βανς διευκρίνισε την Τρίτη πως έχει καθυστερήσει, δεν έχει ματαιωθεί.

