Ο Τραμπ στέλνει αρμάδα των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο: Παρατάσσει δυνάμεις για επέμβαση στο Ιράν

Τον δρόμο της...πυγμήςφαίνεται να εξέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι μια μεγάλη αρμάδα κατευθύνεται προς τον Περσικό Κόλπο, ενώ σημείωσε ότι δεν θα ήθελε να φτάσει στο τελικό στάδιο και να χρησιμοποιήσει όπλα εναντίον του Ιράν.

Υπογράμμισε ωστόσο πως αυτό ακριβώς θα κάνει «αν χρειαστεί», προκρίνοντας πάντα, κατά τα λεγόμενά του, τις διαπραγματεύσεις ή τις συζητήσεις, όπως μεταφέρει ο Guardian.

Tο αεροπλανοφόρο «Abraham Lincoln» και αρκετά αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, αναμένεται να φθάσουν στη Μέση Ανατολή. Έχουν ήδη φύγει από τη Σινική Θάλασσα και κατευθύνονται προς τα εκεί.

Τραμπ: Οι δυνάμεις που στέλνει στο Ιράν

Το αεροπλανοφόρο “George Bush” βρίσκεται στην περιοχή, ενώ παράλληλα το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε την αποστολή μαχητικών στο Κατάρ, κατόπιν αιτήματος της Ντόχα.

Οι δηλώσεις αυτές του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, έρχονται μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν οδυνηρή τύχη σε περίπτωση επίθεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαιώνοντας ότι οι δυνάμεις έχουν διαρκώς το δάκτυλο στη σκανδάλη.