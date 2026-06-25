Ο Τραμπ συνεχίζει την κόντρα με τις χώρες του ΝΑΤΟ - «Μας απογοήτευσαν»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες Τετάρτη ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ «απογοήτευσαν» τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν, σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο κατά τη συνάντηση με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, τον Μαρκ Ρούτε.
«Αν ήταν κάποιος άλλος σε αυτήν τη θέση (σ.σ. του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ), δεν θα είχαμε καν αυτήν τη συνάντηση, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, επειδή μας απογοήτευσαν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος στη συνέχεια επέκρινε ιδιαίτερα την Ισπανία, αλλά και την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία.
Υπενθυμίζεται πως σε δηλώσεις του τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει τα κράτη μέλη του NATO ότι δεν θα τα βοηθήσει αν το ζητήσουν, αιτιολογώντας τη θέση αυτήν επειδή δεν υποστήριξαν τη στρατιωτική επιχείρηση που διέταξε εναντίον του Ιράν.
«Δαπανήσαμε όλα αυτά τα χρήματα. Και μετά, όταν ίσως θέλαμε βοήθεια για κάτι μικρό (…) είπαν ''όχι, θα προτιμούσαμε να μη βοηθήσουμε''», τόνισε.
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