Ο Τραμπ συνέστησε στην Ιαπωνία να αποφύγει την κλιμάκωση με την Κίνα για την Ταϊβάν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνέστησε αυτή την εβδομάδα στην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι να αποφεύγει να προκαλεί την Κίνα όσον αφορά το ζήτημα της κυριαρχίας της Ταϊβάν, ανέφερε χθες Τετάρτη η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη ιάπωνες αξιωματούχους και πηγή της στην αμερικανική κυβέρνηση.

Ο κ. Τραμπ συζήτησε με την κ. Τακαΐτσι έπειτα από συνδιάλεξή του με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, που αναφέρθηκε επί μακρόν --σχεδόν για τη μισή διάρκεια της συνομιλίας-- στην υπόθεση της Ταϊβάν, που το Πεκίνο θεωρεί κινεζική επαρχία.

Πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters στην κυβέρνηση της Ιαπωνίας ενήμερες σχετικά επιβεβαίωσαν πως ο αμερικανός πρόεδρος κάλεσε την πρωθυπουργό του αρχιπελάγους να αποφύγει περαιτέρω κλιμάκωση.