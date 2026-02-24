«Ο Τραμπ θα δράσει, περιμένετε και θα δείτε»: Πολίτες του Ιράν έλαβαν απειλητικά SMS στα κινητά τους

Συμβάντα που συνθέτουν την εικόνα ψυχολογικού πολέμου έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ώρες στο Ιράν, αφού χιλιάδες πολίτες ανά την επικράτεια έλαβαν απειλητικά μηνύματα στα κινητά τους, για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρει το Sky News Arabia, χιλιάδες Ιρανοί δέχτηκαν ένα ανώνυμο και ασυνήθιστο SMS, το οποίο συνέπεσε με τις τελευταίες προειδοποιήσεις Τραμπ: «Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι άνθρωπος της δράσης. Περιμένετε και θα δείτε», ανέφερε το μήνυμα.

Το συγκεκριμένο εστάλη μετά από μια σειρά αμερικανικών απειλών για πιθανή μεγάλης κλίμακας επίθεση, σε περίπτωση αποτυχίας των διπλωματικών προσπαθειών.

Ιράν: Έτοιμη να σκάσει η «φούσκα» στη Μέση Ανατολή

Οι New York Times ανέφεραν ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στους συμβούλους του πως εξετάζει μια μεγάλης κλίμακας επίθεση τους επόμενους μήνες, ώστε να πιέσει την ιρανική ηγεσία να παραιτηθεί, εάν η διπλωματία ή ένα προληπτικό χτύπημα δεν ικανοποιήσουν τα αμερικανικά αιτήματα.

Αν και ο Τραμπ δεν έχει λάβει τελική απόφαση, φέρεται να κλίνει προς την επιλογή ενός προληπτικού χτυπήματος τις επόμενες ημέρες, με στόχο να αναγκάσει την ιρανική ηγεσία να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να εγκαταλείψει το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της.

Οι στόχοι που εξετάζονται περιλαμβάνουν το αρχηγείο του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και υποδομές του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων.

Διαπραγματευτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν προγραμματίσει συνάντηση στη Γενεύη την Πέμπτη, σε έναν γύρο συνομιλιών που ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικός για την αποτροπή στρατιωτικής σύγκρουσης.

Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία, αναπτύσσοντας 13 πολεμικά πλοία στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln, ενώ το USS Gerald R. Ford κατευθύνεται προς την ανατολική Μεσόγειο.