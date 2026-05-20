Ο Τραμπ θα συμμετάσχει στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία τον Ιούνιο

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία, που προβλέπεται να διεξαχθεί από τη 15η ως τη 17η Ιουνίου, ενημέρωσε χθες Τρίτη το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.
Οι ηγέτες της ομάδας των πιο βιομηχανικά ανεπτυγμένων κρατών του κόσμου, στην οποία είναι ενταγμένες η Γερμανία, ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιαπωνία και η Βρετανία, αναμένεται να συναντηθούν στην Εβιάν, στην ανατολική Γαλλία, όχι μακριά από τα σύνορα με την Ελβετία.
Η συμμετοχή του Τραμπ δεν είχε μέχρι πρότινος επιβεβαιωθεί, ενώ η παρουσία του έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της, με διαφωνίες που εκτείνονται από το Ιράν έως ζητήματα εμπορικών δασμών.
