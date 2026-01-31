Ο Τραμπ θέλει να χτίσει αψίδα 76 μέτρων στην Ουάσινγκτον: Αντιδρούν αρχιτέκτονες

Μία Αψίδα της Ανεξαρτησίας ύψους 76 μέτρων θέλει να χρίσει ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, για τη 250η επέτειο των ΗΠΑ, προκαλώντας προβληματισμό για το μέγεθος του οικοδομήματος.

Όπως αναφέρει η Washington Post, η αψίδα με θέα στον ποταμό Ποτόμακ αναμένεται να επισκιάσει τόσο τον Λευκό Οίκο, ύψους περίπου 21 μέτρων και το Μνημείο του Λίνκολν, ύψους περίπου 30 μέτρων, με τον Τραμπ να δείχνει «προσκολλημένος» στην ιδέα της κατασκευής, σύμφωνα με δύο άτομα που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Επιπλέον, η κλίμακα της αψίδας έχει ανησυχήσει ορισμένους αρχιτέκτονες που αρχικά περίμεναν μία πολύ μικρότερη. Το οικοδόμημα θα μετατρέψει ένα μικρό οικόπεδο μεταξύ του Μνημείου Λίνκολν και του Εθνικού Νεκροταφείου του Άρλινγκτον σε ένα κυρίαρχο νέο μνημείο, αναδιαμορφώνοντας τη σχέση μεταξύ των δύο μνημείων και εμποδίζοντας την θέα των πεζών.

Ο Τραμπ φέρεται να έχει εξετάσει μικρότερες εκδοχές της αψίδας, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων ύψους 50 μέτρων και 37 μέτρων που μοιράστηκε σε δείπνο πέρυσι, ωστόσο προτίμησε τη μεγαλύτερη επιλογή, υποστηρίζοντας ότι το μέγεθός της θα εντυπωσιάσει τους επισκέπτες της Ουάσιγκτον.

Αρχιτέκτονες αντιτείνουν ότι το μέγεθος του μνημείου — που θα εγκατασταθεί στο κέντρο ενός κυκλικού κόμβου — θα αλλοιώσει τη θέα των γύρω μνημείων.

«Δεν νομίζω ότι μια τόσο μεγάλη αψίδα ταιριάζει εκεί», δήλωσε ο Catesby Leigh, κριτικός τέχνης που συνέλαβε μια πιο μετριοπαθή, προσωρινή αψίδα σε ένα δοκίμιο του 2024 — μια ιδέα που οι υποστηρικτές του υποστήριξαν και έφεραν στο Λευκό Οίκο.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε ερωτήσεις σχετικά με το σχεδιασμό, το μέγεθος και το χρονοδιάγραμμα της κατασκευής της αψίδας. Ο Τραμπ δήλωσε στο Politico τον Δεκέμβριο ότι ελπίζει να ξεκινήσει η κατασκευή της αψίδας εντός δύο μηνών. Το Memorial Circle, το οικόπεδο που έχει στοχεύσει ο πρόεδρος, ελέγχεται από την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων.

«Αυτό που γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι η Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι της Γαλλίας. Και θα την ξεπεράσουμε, νομίζω, κατά πολύ», δήλωσε ο Τραμπ σε χριστουγεννιάτικη δεξίωση στο Λευκό Οίκο τον Δεκέμβριο. Η Αψίδα του Θριάμβου — ήδη μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο — έχει ύψος 50 μέτρα.

Η Ουάσιγκτον δεν έχει αντίστοιχο μνημείο, κάτι που την κάνει ασυνήθιστη μεταξύ των μεγάλων πόλεων που έχουν χτίσει αψίδες για να τιμήσουν πολέμους και να γιορτάσουν ορόσημα, ενώ ορισμένοι ιστορικοί υποστηρίζουν από καιρό ότι ένα τέτοιο μνημείο είναι απαραίτητο.

Ο Rodney Mims Cook Jr., κατασκευαστής με έδρα την Ατλάντα και πρόεδρος του National Monuments Foundation, πρότεινε μια αψίδα ειρήνης στους ηγέτες της Ουάσιγκτον το 2000, πριν τα σχέδια αποσυρθούν μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο Cook έχτισε αργότερα μια αψίδα στην Ατλάντα, το Millennium Gate Museum, με σκοπό να γιορτάσει την ιστορία της Τζόρτζια. Ο Τραμπ διόρισε αυτό το μήνα τον Cook στην Επιτροπή Καλών Τεχνών, μια ομοσπονδιακή επιτροπή που θα αναλάβει την εξέταση και την έγκριση του σχεδιασμού νέων μνημείων στην Ουάσιγκτον — συμπεριλαμβανομένης της πιθανής αψίδας του προέδρου.

Στις 23 Ιανουαρίου, ο Τραμπ δημοσίευσε επίσης εικόνες στην πλατφόρμα Truth Social χωρίς σχόλια, οι οποίες απεικονίζουν τρεις εκδοχές μιας μεγάλης αψίδας θριάμβου, συμπεριλαμβανομένης μιας επιλογής με επιχρύσωση — ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των κατασκευαστικών έργων του Τραμπ.

Οι πολεοδόμοι έχουν ξεχωρίσει την περιοχή γύρω από το σημερινό Memorial Circle για περισσότερο από έναν αιώνα. Μια έκθεση του 1901-1902 που επιμελήθηκε η Επιτροπή Πάρκων της Γερουσίας, η οποία έθεσε τα θεμέλια για την κατασκευή του National Mall και την ομορφιά του μεγαλύτερου μέρους του κέντρου της πόλης, φαίνεται να οραματίζεται κάποιο είδος κατασκευής στον κύκλο που δείχνουν τα σχέδια. Ο αρχιτέκτονας William Kendall το 1928 παρουσίασε επίσης σχέδια στην Επιτροπή Καλών Τεχνών για την κατασκευή ενός μνημείου εκεί.

Προβληματισμός για το μέγεθος της αψίδας του Τραμπ

Τοπικοί ιστορικοί και αρχιτέκτονες έχουν δηλώσει ότι μια μεγάλη αψίδα θα μπορούσε να αλλάξει τη σχέση μεταξύ διαφόρων ιστορικών τοποθεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της Memorial Bridge, η οποία προοριζόταν ως γέφυρα μεταξύ Βορρά και Νότου μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο, και των μνημείων για τον Λίνκολν και τον στρατηγό των Νοτίων Robert E. Lee.

«Είναι ένας πολύ σκοτεινός διάδρομος», δήλωσε ο John Haigh, πρόεδρος του προγράμματος αρχιτεκτονικής του Benedictine College, ο οποίος επισκέφθηκε το Memorial Circle με τους φοιτητές του πέρυσι για να εξετάσει το σχέδιο της αψίδας. «Συζητήσαμε τη σοβαρότητα της τοποθέτησης μιας αψίδας εκεί», ιδιαίτερα μιας που προορίζεται να είναι θριαμβευτική.

Η προτεινόμενη κατασκευή θα μπορούσε να εμποδίζει τη θέα προς το Arlington House, την πρώην έπαυλη του Lee που βρίσκεται σε μια πλαγιά στο Εθνικό Νεκροταφείο του Arlington.

«Θα με ανησυχούσε πολύ το μέγεθος», δήλωσε ο Calder Loth, συνταξιούχος ιστορικός αρχιτεκτονικής του Τμήματος Ιστορικών Πόρων της Βιρτζίνια, προειδοποιώντας ότι μια αψίδα ύψους 76 μέτρων θα μπορούσε να αλλοιώσει τη θέα των πεζών καθώς πλησιάζουν στο Εθνικό Νεκροταφείο του Arlington από την Ουάσινγκτον.

«Θα έκανε το Arlington House να μοιάζει με κουκλόσπιτο — ή δεν θα μπορούσατε να το δείτε καθόλου, με την αψίδα να εμποδίζει τη θέα».

Προειδοποίησε επίσης ότι, εκτός αν γίνουν σημαντικές αλλαγές στον κύκλο, θα ήταν δύσκολο για τους πεζούς να επισκεφθούν ένα πιθανό μνημείο εκεί, δεδομένης της έντονης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων.

Ο Loth επικαλέστηκε το πλεονεκτικό σημείο από το Εθνικό Νεκροταφείο του Άρλινγκτον, όπου οι επισκέπτες συχνά κοιτάζουν απέναντι από τον ποταμό προς το Μνημείο του Λίνκολν και την πρωτεύουσα πέρα από αυτό — μια θέα που, όπως είπε, η προτεινόμενη αψίδα θα αναδιαμορφώσει.

«Πώς επηρεάζει το πανόραμα της Ουάσιγκτον;» διερωτήθηκε ο Loth, θεωρώντας ότι αυτό θα πρέπει να καθοδηγήσει τους σχεδιαστές μνημείων.

Ο Leigh πρότεινε αρχικά μια αψίδα 60 ποδιών που θα μπορούσε να στηθεί ως προσωρινή κατασκευή για τον εορτασμό των 250 χρόνων των ΗΠΑ. Ο Τραμπ, αντίθετα, θέλει μια μόνιμη αψίδα, τέσσερις φορές μεγαλύτερη, που θα χρηματοδοτηθεί με τις υπόλοιπες ιδιωτικές δωρεές για το έργο της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου, το οποίο, όπως έχει δηλώσει, θα κοστίσει περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια.

Οι δωρητές του έργου της αίθουσας χορού που έχουν δημοσιοποιηθεί, όπως η Amazon, η Google και η Lockheed Martin, έχουν συνολικά συμβάσεις αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων με την κυβέρνηση.

Οποιοδήποτε σχέδιο κατασκευής της αψίδας θα πρέπει πιθανώς να περάσει από διάφορες επιτροπές αξιολόγησης και ενδεχομένως να απαιτήσει την έγκριση του Κογκρέσου, δεδομένων των νόμων που ισχύουν για την κατασκευή νέων μνημείων στην Ουάσιγκτον.

Το ενδιαφέρον του Τραμπ για τη μεγέθυνση της αψίδας αντικατοπτρίζει την επιθυμία του να επεκτείνει την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου, η οποία πέρυσι προκάλεσε συγκρούσεις με τον Τζέιμς ΜακΚρέρι ΙΙ, τον αρχιτέκτονα που είχε αρχικά επιλεγεί για το έργο.

Ο Σαλόμ Μπαράνες, ο αρχιτέκτονας που τώρα ηγείται του έργου, δήλωσε στις ομοσπονδιακές επιτροπές αξιολόγησης ότι οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν σταματήσει τα σχέδια για την περαιτέρω μεγέθυνση της αίθουσας χορού.

Ο Λι πρότεινε μια συμβιβαστική τοποθεσία που θα επέτρεπε στον Τραμπ να κατασκευάσει το μεγάλο μνημείο του χωρίς να επηρεάζει άλλες κατασκευές.

«Αν πρόκειται να κατασκευάσετε μια τόσο μεγάλη αψίδα, θα πρέπει να την κατασκευάσετε σε άλλο σημείο της πόλης και ένα πιθανό σημείο που μου έρχεται στο μυαλό είναι το Barney Circle», δήλωσε ο Λι, αναφερόμενος σε ένα σημείο στη νοτιοανατολική Ουάσιγκτον, δίπλα στο Νεκροταφείο του Κονγκρέσου, με θέα στον ποταμό Anacostia. «Δεν υπάρχει τίποτα γύρω του που να ανταγωνίζεται την αψίδα», είπε.