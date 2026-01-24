Η πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία ανεξάρτητα από το πλήγμα που μπορεί να προκαλέσει στο ΝΑΤΟ είναι κάτι παραπάνω από σαφής. Εκείνο που δεν είναι σαφές ωστόσο είναι το πώς ακριβώς προτίθεται να το κάνει, αν και ο Τραμπ αρχικά δεν είχε αποκλείσει τη χρήση του στρατού.

Κάτι τέτοιο ωστόσο θα ήταν πρωτοφανές στη σύγχρονη εποχή. Δηλαδή να χρησιμοποιηθεί ο στρατός για να εισβάλει και να προσαρτήσει στις ΗΠΑ μια ημιαυτόνομη περιοχή, παρά την αντίθεση τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς.

Για την ακρίβεια υπάρχουν μόνο δύο ιστορικά προηγούμενα όπως αναφέρει ανάλυση του CNN.com: το πραξικόπημα στη Χαβάη το 1893 με τη στήριξη των ΗΠΑ -για το οποίο η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε συγγνώμη το 1993- και ο αιματηρός τριετής Φιλιππινο-Αμερικανικός Πόλεμος του 1899, όταν οι ΗΠΑ κατέστειλαν εξέγερση Φιλιππινέζων μετά την ανάληψη του ελέγχου των Φιλιππίνων από την Ισπανία.

Το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών και τα ιστορικά προηγούμενα δείχνουν ότι, για μια πιο ειρηνική λύση, ο Τραμπ θα έπρεπε να επικυρώσει μια συνθήκη με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την αγορά του μεγαλύτερου νησιού του κόσμου.

Η επικύρωση μιας διεθνούς συνθήκης, σύμφωνα με το Σύνταγμα, απαιτεί την έγκριση 67 γερουσιαστών. Άρα αυτό θα σημαίνει πρακτικά ότι ο Τραμπ θα έπρεπε να πείσει τόσο Ρεπουμπλικανούς όσο και ορισμένους Δημοκρατικούς να τον στηρίξουν και φυσικά να εξασφαλίσει από το Κογκρέσο τα κονδύλια για την αγορά. Αλλά αυτή τη στιγμή γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα έχουν καταθέσει νομοσχέδια για την προστασία του ΝΑΤΟ, μπλοκάροντας την απόκτηση της Γροιλανδίας από τον Τραμπ.

Επομένως αυτή τη στιγμή ο Τραμπ δεν έχει την απαραίτητη στήριξη στη Γερουσία για να προχωρήσει με το σχέδιό του, άρα η προοπτική αγοράς ή προσάρτησης της Γροιλανδίας είναι πολιτικά και συνταγματικά πολύ δύσκολη.

Επιπλέον, αναφορικά με τα σενάρια εξαγοράς σε συνέντευξη στο δίκτυο Fox Business από το Νταβός, ο Τραμπ είπε πως δεν σχεδιάζει να πληρώσει για να την αποκτήσει.

Όταν οι ΗΠΑ αγόρασαν γη από τη Δανία

Κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν, ίσως είναι πιο εύκολο να διαπιστώσουμε πόσο δύσκολη είναι η απόκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ κοιτάζοντας μια άλλη αγορά γης από τη Δανία, εκείνη των Παρθένων Νήσων για την οποία χρειάστηκαν τρεις προσπάθειες, 50 χρόνια, αλλά και η απειλή του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά οι ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, υπό τον τότε υπουργό Εξωτερικών Ουίλιαμ Σιούαρντ, αντιλήφθηκαν τη στρατηγική σημασία των νησιών και προσπάθησαν να τα αγοράσουν από μια πρόθυμη Δανία έναντι 7,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι δύο πλευρές διαπραγματεύτηκαν μια συνθήκη, η οποία εγκρίθηκε με ψηφοφορία στη Δανία. Ωστόσο, η πώληση του 1867 δεν ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επειδή η αμερικανική Γερουσία δεν επικύρωσε τη συνθήκη. Οι γερουσιαστές ήταν εξοργισμένοι με τον Σιούαρντ λόγω της στήριξής του στον καθαιρεμένο πρόεδρο Άντριου Τζόνσον.

Σήμερα, ο Τραμπ δεν έχει ούτε συμφωνημένη τιμή αγοράς ούτε τη συναίνεση της Δανίας ή της Γροιλανδίας — πόσο μάλλον μιας πρόθυμης Γερουσίας.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, η αμερικανική Γερουσία ενέκρινε πράγματι μια συνθήκη με τη Δανία για την αγορά των νησιών, αλλά αυτή τη φορά απέτυχε επειδή δεν εγκρίθηκε από το δανικό κοινοβούλιο.

Μόνο όταν πλησίαζε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος οι ΗΠΑ απείλησαν ουσιαστικά να καταλάβουν τα νησιά. Η απειλή αυτή αρκούσε για να ολοκληρωθεί η πώληση, έναντι 25 εκατομμυρίων δολαρίων σε χρυσά νομίσματα. Η Γερουσία ενέκρινε τη συνθήκη τον Σεπτέμβριο του 1916, αφού είχε εγκριθεί και από το δανικό κοινοβούλιο, τον βασιλιά και μέσω δημοψηφίσματος. Δεν διεξήχθη, ωστόσο, καμία ψηφοφορία μεταξύ των κατοίκων των νησιών.

Η επικύρωση μιας συνθήκης χρειάζεται υπερ-πλειοψηφία από τη Γερουσία

Το Σύνταγμα δίνει στον πρόεδρο την εξουσία να συνάπτει συνθήκες «με τη συμβουλή και τη συναίνεση της Γερουσίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα δύο τρίτα των παρόντων γερουσιαστών συμφωνούν».

Το όριο των δύο τρίτων -67 γερουσιαστές αν είναι όλοι παρόντες- είναι ιδιαίτερα υψηλό και σημαίνει ότι ο Τραμπ θα χρειαζόταν στήριξη από Δημοκρατικούς. Ακόμη και ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί, όπως η γερουσιαστής Λίζα Μουρκόφσκι από την Αλάσκα (την οποία οι ΗΠΑ αγόρασαν από τη Ρωσία το 1867), έχουν εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις.

Η απαίτηση αυτή ίσως εξηγεί γιατί τις τελευταίες δεκαετίες οι πρόεδροι έχουν συνάψει διεθνείς συμφωνίες χωρίς να τις υποβάλουν στη Γερουσία.

Αυτές οι συμφωνίες είναι νομικά δεσμευτικές διεθνώς, αλλά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση εδαφών.

Για την προσάρτηση ή αγορά γης, η Γερουσία πρέπει να εγκρίνει συνθήκη. Το Σύνταγμα, αποδίδει στο Κογκρέσο -και όχι στον πρόεδρο- την εξουσία διαχείρισης και διάθεσης ομοσπονδιακών εδαφών και περιοχών.

Η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Γροιλανδία υπάρχει ήδη

Βάσει υφιστάμενων συμφωνιών με τη Δανία και τη Γροιλανδία, οι ΗΠΑ μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στο νησί. Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει δηλώσει ότι θα προτιμούσε να «κατέχει» τη Γροιλανδία.

Μια τέτοια ιδιοκτησία θα απαιτούσε τη συναίνεση των Γροιλανδών, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ -αν και ο Τραμπ ίσως αμφισβητεί το διεθνές δίκαιο. Θα του είναι όμως πολύ δυσκολότερο να αγνοήσει το Σύνταγμα των ΗΠΑ, το οποίο εδώ και εκατοντάδες χρόνια απαιτεί την έγκριση της Γερουσίας για την απόκτηση εδαφών.