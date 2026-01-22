Με ιδιαίτερο σκεπτικισμό υποδέχθηκαν οι κάτοικοι της Γροιλανδίας τα όσα είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με τα συμφωνηθέντα με τους Ευρωπαίους ηγέτες για το μέλλον του νησιού της Αρκτικής.

Ο Τραμπ έκανε λόγο για «ξεκάθαρο πλαίσιο συμφωνίας» που θα επιλύσει το ζήτημα, ύστερα από εβδομάδες έντονης αντιπαράθεσης - και απειλών.

Ώρες μετά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Φόρουμ του Νταβός, όπου επέμεινε πως θέλει «τα δικαιώματα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς» της Γροιλανδίας αλλά απέφυγε να χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα περί επέμβασης, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε μία ανακοίνωση στα social media στην οποία επεσήμανε πως συμφωνήθηκε «το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας, η οποία σέβεται τη Γροιλανδία». Παράλληλα, απέσυρε τις απειλές περί δασμούς σε ευρωπαϊκά κράτη, που θεωρούσε ότι στέκονται εμπόδιο στις προσδοκίες του.

Αργότερα και μιλώντας στο δίκτυο CNBC, σημείωσε πως υπάρχει «ένα προσχέδιο συμφωνίας».

Επιφυλακτικός ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ

«Η μέρα τελείωσε καλύτερα από ό,τι ξεκίνησε» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν. «Τώρα, ας καθίσουμε και ας βρούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες των ΗΠΑ για την ασφάλεια στην Αρκτική, σεβόμενοι, παράλληλα, τα όρια του Βασιλείου της Δανίας» πρόσθεσε.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι, χαιρέτισε, επίσης, την απόφαση του Τραμπ.

Αλλά, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία της Τετάρτης με τον Τραμπ, εξέδωσε μια προειδοποίηση, λέγοντας ότι «απομένει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει».

Όταν ρωτήθηκε από το Fox News αν η Γροιλανδία θα παραμείνει μέρος της Δανίας στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο Ρούτε απάντησε ότι το θέμα δεν είχε τεθεί και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία. Ένας εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε, αργότερα, πως δεν προτάθηκε κανένας συμβιβασμός σχετικά με την κυριαρχία της περιοχής.

Διαβάστε επίσης: Ρούτε: «Δεν εθίγη η κυριαρχία της Γροιλανδίας στη συζήτηση μου με τον Τραμπ»

Ο ίδιος ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία, αλλά είπε ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες για ένα αμερικανικό αντιπυραυλικό σύστημα που θα βασίζεται, εν μέρει, στο νησί.

Ωστόσο, ορισμένοι Δανοί βουλευτές, μεταξύ των οποίων και η Σάσα Φάξε, εξέφρασαν την οργή τους για τον αποκλεισμό της Γροιλανδίας από τις διαπραγματεύσεις της Τετάρτης.

«Δεν πρόκειται για πραγματικές διαπραγματεύσεις, αλλά για μια συζήτηση μεταξύ δύο ανδρών» δήλωσε στο Sky News. «Δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία χωρίς τη συμμετοχή της Γροιλανδίας στις διαπραγματεύσεις».

Οι ίδιοι οι κάτοικοι της παγωμένης νήσου, πάλι, κατηγορούν τον Τραμπ για «ψέματα» και επιμένουν πως τα εδάφη τους ανήκουν στους ίδιους.

Τι μπορεί να προβλέπει η συμφωνία

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, η συμβιβαστική συμφωνία θα μπορούσε να δώσει στις ΗΠΑ κυριαρχία επί μικρών τμημάτων της Γροιλανδίας, όπου βρίσκονται στρατιωτικές βάσεις.

Αξιωματούχοι, που μίλησαν στο Telegraph με την προϋπόθεση της ανωνυμίας, συνέκριναν την πρόταση με τις στρατιωτικές βάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο, οι οποίες θεωρούνται βρετανικό έδαφος.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, το πλαίσιο αυτό ίσως επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρήσουν σε εξορύξεις των σπάνιων γαιών της περιοχής, χωρίς να υποχρεούνται να ζητήσουν άδεια από τη Δανία.

Δεν έχει καταστεί σαφές ένα υπεγράφη κάποιο κείμενο και εάν η Κοπεγχάγη συμφώνησε σε κάτι συγκεκριμένο, ωστόσο Γροιλανδή βουλευτής έκρινε ως «εντελώς απαράδεκτη» την ιδέα πως το ΝΑΤΟ θα πρέπει να έχει λόγο σχετικά με την κυριαρχία και τα ορυκτά της πατρίδας της.

Διαβάστε επίσης: Βλαντίμιρ Πούτιν: «Το ζήτημα της Γροιλανδίας δεν αφορά τη Μόσχα»

Άγνωστοι οι λόγοι της υπαναχώρησης Τραμπ

Μέχρι και αυτή την ώρα, παραμένει ασαφές γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να κατεβάσει τους τόνους - μετά από εβδομάδες πολεμικής ρητορικής.

Η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, Μαρία Στενεργκάρντ, δήλωσε ότι η δουλειά των συμμάχων της Ευρώπης «είχε αποτέλεσμα» και επανέλαβε ότι δεν θα «εκβιαστούν».

Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ντικ Σουφ, χαρακτήρισε την απόφαση του Τραμπ να αποσύρει την απειλή επιβολής δασμών στους Ευρωπαίους συμμάχους ως σημάδι «αποκλιμάκωσης».

Άλλοι στάθηκαν στις διακυμάνσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, αφού οι πιο επιθετικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου για τη Γροιλανδία την Τρίτη (20/01) οδήγησαν σε απότομη πτώση των αμερικανικών χρηματιστηριακών αγορών. Οι παγκόσμιες αγορές ανέκαμψαν την Τετάρτη, αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε το πλαίσιο συμφωνίας και ανακάλεσε την απειλή του για την επιβολή δασμών.

«Η αγορά ανέκαμψε όταν είπε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε βία» δήλωσε ο Μαρκ Χάκετ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Nationwide στη Βοστώνη, ενώ ο οικονομικός αναλυτής Μάθιου Σμαρτ είπε ότι «η αβεβαιότητα απλώς αποτιμήθηκε».