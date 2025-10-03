Ο Τραμπ ζήτησε να μιλήσει με Ερντογάν: Χαρούμενος με τον χειρισμό της Γάζας ο Τούρκος πρόεδρος

Κατόπιν δικού του αιτήματος, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα (3/10) με τον ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θίγοντας ζητήματα αμυντικής συνεργασίας αλλά και το Παλαιστινιακό

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι η πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε όλους τους τομείς.

Φυσικά, έδωσε το δέον βάρος στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Παράλληλα, ο Ερντογάν τόνισε ότι «η Τουρκία καταβάλλει έντονες προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και ηρεμίας σε ολόκληρη την περιοχή, με επίκεντρο τη Γάζα, και ότι χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στον στόχο αυτό».