Ο Τζέι Ντι Βανς απέκτησε τέταρτο παιδί και έσπασε «κατάρα» 1,5 αιώνα

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, και η σύζυγός του, Ούσα Βανς, υποδέχθηκαν το τέταρτο παιδί τους. Αυτό είναι το πρώτο παιδί αντιπροέδρου που γεννιέται εδώ και 150 χρόνια.
Το βρέφος ήρθε στον κόσμο την Κυριακή (19/07), και το όνομά του, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι Άλεκ Νιλ Βανς. Το ζευγάρι έχει ακόμα δύο αγόρια και ένα κορίτσι, 9, 6 και 4 ετών.
«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε πως ο γιος μας, Άλεκ Νιλ Βανς, γεννήθηκε σήμερα το πρωί. Η Ούσα και το παιδί είναι ευτυχισμένοι και υγιείς. Και τα παιδιά μας υποδέχθηκαν με μεγάλη χαρά τον αδελφό τους» σημειώθηκε, σε σχετική ανακοίνωση.
Ο Βανς εκφράζει συχνά τις ανησυχίες του για το δημογραφικό, καλώντας τους Αμερικανούς να τεκνοποιήσουν.
Την τελευταία φορά που εν ενεργεία αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έγινε πατέρας ήταν το 1870, όταν ο Σούιλερ Κόλφαξ και η δεύτερη σύζυγός του, Έλεν Γουέιν Κόλφαξ, απέκτησαν έναν γιο.
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