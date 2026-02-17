Ο Τζέσι Τζάκσον «έφυγε» από τη ζωή: Το τέλος μιας εμβληματικής φωνής για τα πολιτικά δικαιώματα

Ο Τζέσι Τζάκσον, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του αμερικανικού κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα, πέθανε σε ηλικία 84 ετών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς του, «έφυγε ειρηνικά το πρωί της Τρίτης, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα».

Η οικογένεια υπογράμμισε ότι «η ακλόνητη δέσμευσή του στη δικαιοσύνη, την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα συνέβαλε στην κλονισμό ενός παγκόσμιου κινήματος για ελευθερία και αξιοπρέπεια».

Από το Γκρίνβιλ στην πρώτη γραμμή του αγώνα

Γεννημένος στις 8 Οκτωβρίου 1941 στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, ο Τζάκσον ασχολήθηκε με την πολιτική από νεαρή ηλικία. Η δράση του κορυφώθηκε τη δεκαετία του 1960, όταν αναδείχθηκε σε ηγετική φυσιογνωμία του Southern Christian Leadership Conference, υπό την καθοδήγηση του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Ήταν μάλιστα παρών στο Μέμφις το 1968, τη στιγμή της δολοφονίας του Κινγκ, ένα γεγονός που σημάδεψε βαθιά την πορεία και την αποστολή του.

Ο Τζάκσον διεκδίκησε δύο φορές το χρίσμα των Δημοκρατικών για την προεδρία, το 1984 και το 1988, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα γενιά Αφροαμερικανών πολιτικών. Παράλληλα, ίδρυσε δύο σημαντικές οργανώσεις κοινωνικής δικαιοσύνης: την Operation PUSH το 1971 και τον Rainbow Coalition το 1983, οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ενδυνάμωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.

Αδιάκοπη υπεράσπιση δικαιωμάτων

Ακόμη και στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Τζάκσον παρέμεινε ενεργός, υπερασπιζόμενος τα πολιτικά δικαιώματα ανθρώπων που στερούνταν βασικές ελευθερίες τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς. Το 2017 αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με νόσο Πάρκινσον, την οποία χαρακτήρισε «σωματική πρόκληση», χωρίς όμως να εγκαταλείψει τον δημόσιο αγώνα του.

Τον Νοέμβριο νοσηλεύτηκε, ενώ οι γιατροί είχαν αναφέρει ότι έπασχε από προοδευτική υπερπυρηνική παράλυση, μια εκφυλιστική νευρολογική πάθηση. Η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.