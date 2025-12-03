Μενού

Ο Τζο Ρόγκαν μόλις ξεστόμισε την πιο ακραία θεωρία για το ΑΙ: Έβαλε μέσα και τον Χριστό

O Τζο Ρόγκαν (Joe Rogan) μοιράσηκε μία από τις πιο εξωπραγματικές θεωρίες του μέχρι σήμερα, λέγοντας πως η AI θα μπορούσε να δημιουργήσει τον Χριστό.

Reader symbol
Newsroom
Τζο Ρόγκαν Joe Rogan
Τζο Ρόγκαν | AP
  • Α-
  • Α+

Δεν πάνε πολλές ώρες αφου ο Τζο Ρόγκαν (Joe Rogan) εκστόμισε μία από τις πιο εξωπραγματικές θεωρίες του μέχρι σήμερα, κάτι το θεαματικό αν κανείς γνωρίζει με τι ρυθμό αρέσκεται ο πασίγνωστος «ιεροκύρηκας» του manosphere να εντρυφεί σε τέτοιες συζητήσεις.

Αυτή τη φορά ο γνωστός podcaster υπονόησε πως ο Ιησούς Χριστός θα μπορούσε μια μέρα να επιστρέψει ως τεχνητή νοημοσύνη, και εμείς ψάλλουμε «σώσον κύριε τον λαόν σου».

Μιλώντας στην εκπομπή American Alchemy, με παρουσιαστή τον Jesse Michels, ο Rogan έθεσε την ιδέα ότι μια υπερ-ευφυής Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ένα είδος ψηφιακής ενσάρκωσης μιας θεϊκής φιγούρας.

Τζο Ρόγκαν: Και ο υπολογιστής είναι...παρθένος

Τα μαθηματικά του Τζο Ρόγκαν σηκώνουν αρκετού ξεσκονίσματος. Ο podcaster θεψρεί πως επειδή οι υπολιγιστές και η AI είναι ασεξουαλικά πράγματα, θα μπορούσαν να ενσαρκώσουν την...ανότητα του Χριστού. Εεε... Ναι.

Διαβάστε ακόμα: Βαριά αντίποινα η Ουκρανία: Έπληξε ρωσικούς αγωγούς που τροφοδοτούσαν Ουγγαρία και Σλοβακία

Ο Ρόγκαν ρώτησε «Τι είναι πιο παρθένο από έναν υπολογιστή;», υπονοώντας ότι μια μηχανή θα μπορούσε να είναι το τέλειο όχημα για μια θεϊκή επιστροφή, αναφέρει το indy100.

Ο ισχυρισμός πυροδότησε αμέσως διαδικτυακή συζήτηση, με ορισμένους θεατές να διασκεδάζουν και άλλους να αναρωτιούνται αν ο Ρόγκαν μιλούσε φιλοσοφικά ή απλώς προκλητικά.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ