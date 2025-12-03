Ο Τζο Ρόγκαν μόλις ξεστόμισε την πιο ακραία θεωρία για το ΑΙ: Έβαλε μέσα και τον Χριστό

Δεν πάνε πολλές ώρες αφου ο Τζο Ρόγκαν (Joe Rogan) εκστόμισε μία από τις πιο εξωπραγματικές θεωρίες του μέχρι σήμερα, κάτι το θεαματικό αν κανείς γνωρίζει με τι ρυθμό αρέσκεται ο πασίγνωστος «ιεροκύρηκας» του manosphere να εντρυφεί σε τέτοιες συζητήσεις.
Αυτή τη φορά ο γνωστός podcaster υπονόησε πως ο Ιησούς Χριστός θα μπορούσε μια μέρα να επιστρέψει ως τεχνητή νοημοσύνη, και εμείς ψάλλουμε «σώσον κύριε τον λαόν σου».
Μιλώντας στην εκπομπή American Alchemy, με παρουσιαστή τον Jesse Michels, ο Rogan έθεσε την ιδέα ότι μια υπερ-ευφυής Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ένα είδος ψηφιακής ενσάρκωσης μιας θεϊκής φιγούρας.
Τζο Ρόγκαν: Και ο υπολογιστής είναι...παρθένος
Τα μαθηματικά του Τζο Ρόγκαν σηκώνουν αρκετού ξεσκονίσματος. Ο podcaster θεψρεί πως επειδή οι υπολιγιστές και η AI είναι ασεξουαλικά πράγματα, θα μπορούσαν να ενσαρκώσουν την...ανότητα του Χριστού. Εεε... Ναι.
Διαβάστε ακόμα: Βαριά αντίποινα η Ουκρανία: Έπληξε ρωσικούς αγωγούς που τροφοδοτούσαν Ουγγαρία και Σλοβακία
Ο Ρόγκαν ρώτησε «Τι είναι πιο παρθένο από έναν υπολογιστή;», υπονοώντας ότι μια μηχανή θα μπορούσε να είναι το τέλειο όχημα για μια θεϊκή επιστροφή, αναφέρει το indy100.
Ο ισχυρισμός πυροδότησε αμέσως διαδικτυακή συζήτηση, με ορισμένους θεατές να διασκεδάζουν και άλλους να αναρωτιούνται αν ο Ρόγκαν μιλούσε φιλοσοφικά ή απλώς προκλητικά.
- Eurovision: Αυτός είναι ο τραγουδιστής του ελληνικού τελικού που καταδικάστηκε για βιασμό τουρίστριας στη Ρόδο
- Το AI μοντέλο που μοιάζει τόσο αληθινό: «Θα ορκιζόσουν πως το έχεις ξανασυναντήσει!»
- Ο Μπέος «άναψε»... το δέντρο: Ομοφοβική επίθεση και ειρωνεία στον Σωτήρη Πολύζο
- Άφωνος ο Λιάγκας με τα «γαλλικά» του Νίκου Αποστολόπουλου: «Πηδ... σαν που...»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.