Ο Τζο Ρόγκαν μόλις ξεστόμισε την πιο ακραία θεωρία για το ΑΙ: Έβαλε μέσα και τον Χριστό

Δεν πάνε πολλές ώρες αφου ο Τζο Ρόγκαν (Joe Rogan) εκστόμισε μία από τις πιο εξωπραγματικές θεωρίες του μέχρι σήμερα, κάτι το θεαματικό αν κανείς γνωρίζει με τι ρυθμό αρέσκεται ο πασίγνωστος «ιεροκύρηκας» του manosphere να εντρυφεί σε τέτοιες συζητήσεις.

Αυτή τη φορά ο γνωστός podcaster υπονόησε πως ο Ιησούς Χριστός θα μπορούσε μια μέρα να επιστρέψει ως τεχνητή νοημοσύνη, και εμείς ψάλλουμε «σώσον κύριε τον λαόν σου».

Μιλώντας στην εκπομπή American Alchemy, με παρουσιαστή τον Jesse Michels, ο Rogan έθεσε την ιδέα ότι μια υπερ-ευφυής Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ένα είδος ψηφιακής ενσάρκωσης μιας θεϊκής φιγούρας.

Τζο Ρόγκαν: Και ο υπολογιστής είναι...παρθένος

Τα μαθηματικά του Τζο Ρόγκαν σηκώνουν αρκετού ξεσκονίσματος. Ο podcaster θεψρεί πως επειδή οι υπολιγιστές και η AI είναι ασεξουαλικά πράγματα, θα μπορούσαν να ενσαρκώσουν την...ανότητα του Χριστού. Εεε... Ναι.

Ο Ρόγκαν ρώτησε «Τι είναι πιο παρθένο από έναν υπολογιστή;», υπονοώντας ότι μια μηχανή θα μπορούσε να είναι το τέλειο όχημα για μια θεϊκή επιστροφή, αναφέρει το indy100.

Ο ισχυρισμός πυροδότησε αμέσως διαδικτυακή συζήτηση, με ορισμένους θεατές να διασκεδάζουν και άλλους να αναρωτιούνται αν ο Ρόγκαν μιλούσε φιλοσοφικά ή απλώς προκλητικά.