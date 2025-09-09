Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ απείλησε αντίπαλό του: «Θα σε σπάσω στο ξύλο»

Σε «ροντέο» παραλίγο να μετατραπεί, σύμφωνα με το Politico, ένα ιδιωτικό δείπνο στο οποίο παρευρέθηκαν δεκάδες κυβερνητικοί αξιωματούχοι και στενοί σύμβουλοι του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρει σχετικά το διεθνές μέσο ενημέρωσης, το δείπνο διεκόπη προσωρινά μετά από καυγά μεταξύ δύο εκ των κορυφαίων οικονομικών αξιωματούχων του Τραμπ, με τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να απειλεί σε κάποιο σημείο να χτυπήσει τον κορυφαίο αξιωματούχο χρηματοδότησης κατοικιών Μπιλ Πουλτ.

Η εκδήλωση, που έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης, υποτίθεται ότι θα είχε εορταστικό χαρακτήρα: Συγκεκριμένα, «εορτάστηκαν» το πολυαναμενόμενο εναρκτήριο δείπνο στο Executive Branch, τον σύλλογο του Τζόρτζταουν, που δημιουργήθηκε από και για τους υπερπλούσιους του κόσμου του Τραμπ, και ένα πάρτι γενεθλίων για τον φιλικό προς το MAGA podcaster, Chamath Palihapitiya.

ΗΠΑ: Το χρονικό του καυγά με τον υπουργό Οικονομικών

Το τραπέζι για τους περίπου 30 καλεσμένους ήταν στρωμένο με κρύσταλλα και πορσελάνες κορυφαίας ποιότητας, γράφει σχετικά το Politico παρουσιάζοντας, μεταξύ άλλων, και τη σχετική λίστα.

Στη λίστα των καλεσμένων περιλαμβάνονταν ο υπουργός Μεταφορών Sean Duffy, ο υπουργός Εμπορίου Howard Lutnick, ο υπουργός Εσωτερικών Doug Burgum, η υπουργός Γεωργίας Brooke Rollins, η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Tulsi Gabbard, η διοικήτρια της SBA Kelly Loeffler, ο επικεφαλής του Medicare και του Medicaid Mehmet Oz, και ο επενδυτής David Sacks, συνεργάτης του Palihapitiya στο podcast «All In».

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια που οι καλεσμένοι έπιναν τα κοκτέιλ τους, ο Μπέσεντ επιτέθηκε στον Πουλτ, αρχικά, λεκτικά. Ο υπουργός Οικονομικών είχε ακούσει από διάφορα άτομα ότι ο διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης τον είχε κακολογήσει στον Τραμπ.

«Γιατί στο διάολο μιλάς στον πρόεδρο για μένα; Άντε γ...» είπε ο Μπέσεντ στον Πουλτ. «Θα σε βαρέσω στο πρόσωπο».

Ο Πουλτ ξαφνιάστηκε και η τεταμένη συνάντηση ώθησε τον συνιδιοκτήτη και χρηματοδότη του κλαμπ, Omeed Malik, να παρέμβει, σύμφωνα με τα τρία άτομα. Αλλά ο Μπέσεντ δεν το δέχτηκε — προσπάθησε να τον διώξει, είπε ο αυτόπτης μάρτυρας.

«Είτε εγώ είτε αυτός», είπε ο Μπέσεντ στον Malik. «Πες μου ποιος θα φύγει από εδώ». «Ή», πρόσθεσε, «μπορούμε να πάμε έξω». «Για να κάνουμε τι;», ρώτησε ο Πουλτ . «Για να μιλήσουμε;»

«Όχι», απάντησε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ. «Θα σε σπάσω στο ξύλο».

