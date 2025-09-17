Ο Ζελένσκι αισιόδοξος για τον μηχανισμό PURL: Η αεράμυνα στην κορυφή της λίστας για το ΝΑΤΟ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι πύραυλοι για τα δυτικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη αποστολή αμερικανικών όπλων που θα παραδοθούν στο πλαίσιο του μηχανισμού PURL (Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία).

Τα συγκεκριμένα συστήματα και πολεμοφόδια χρηματοδοτήθηκαν από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο της προσπάθειας για στρρατιωτική θωράκιση της Ουκρανίας από τη ρωσική εισβολή, κατά το ΑΜΠΕ.

«Λάβαμε περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια από τους εταίρους μας ειδικά για τον μηχανισμό PURL. Θα λάβουμε επιπλέον κεφάλαια για τον Οκτώβριο, νομίζω ότι θα έχουμε άλλα 3,5-3,6 δισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα.

«Τα δύο πρώτα πακέτα των 500 εκατομμυρίων δολαρίων... Αυτά τα πακέτα... σίγουρα θα περιλαμβάνουν πυραύλους για Patriot και Himars».