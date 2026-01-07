Μενού

Ο Ζελένσκι ζητά συνάντηση με τον Τραμπ και ξεκάθαρες δεσμεύσεις για την ασφάλεια

Συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ ο Ζελένσκι επιδιώκει συνάντηση με τον Τραμπ και ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας.

Reader symbol
Newsroom
τραμπ ζελενσκι
Βολοντιμίρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ | Getty Images
  • Α-
  • Α+

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ελπίζει να συναντηθεί σύντομα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πιθανώς στην Ουάσιγκτον, καθώς οι συνομιλίες για ένα πλαίσιο τερματισμού του σχεδόν τετραετούς πολέμου στην Ουκρανία συνεχίζονται στο Παρίσι.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Ζελέσνκι ο οποίος επιδιώκει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας μετά τον πόλεμο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αποτραπεί μια εκ νέου επίθεση από την Ρωσία, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής μια σαφή απάντηση από τους εταίρους της Ουκρανίας σχετικά με το ποια θα είναι η αντίδρασή τους σε μία τέτοια επίθεση.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ