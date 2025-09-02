Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ παραπέμφθηκε σε δίκη για τον βιασμό της Σαρλότ Αρνούλ

Ενώπιον της γαλλικής δικαιοσύνης θα τεθεί ο γνωστός ηθοποιός, Ζεράρ Ντεπαρντιέ (Gérard Depardieu) κατηγορούμενος για το αδίκημα του βιασμού, μεταδίδουν σχετικά τα γαλλικά ΜΜΕ ως προς την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ, σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων παραπέμφθηκε σε δίκη για βιασμό ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού, μία νέα εξέλιξη ως προς τις κατηγορίες για τον ηθοποιό.

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ παραπέμφθηκε σε δίκη ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού για βιασμό και σεξουαλική επίθεση κατά της ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ, δήλωσαν πηγές προσκείμενες στην υπόθεση στο Γαλλικό Πρακτορείο την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου.

🔴⚡ALERTE INFO - Affaire Gérard Depardieu : l'acteur est renvoyé devant la cour criminelle de Paris pour viols sur la comédienne Charlotte Arnould

➡️ https://t.co/84mzHz0HWL pic.twitter.com/T2Ay9tD0kL — franceinfo (@franceinfo) September 2, 2025

Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Τι είπε η ηθοποιός

«Είναι μία τεράστια εξέλιξη. Είμαι ανακουφισμένη », έγραψε η ηθοποιός στο Instagram. Η δικηγόρος της, Carine Durrieu-Diebolt, δήλωσε στο Franceinfo ότι ήταν «εξαιρετικά ικανοποιημένη» και μίλησε για μια «στιγμή δικαστικής αλήθειας σε αυτήν την υπόθεση».

Η Σαρλότ Αρνούλ υπέβαλε μήνυση για βιασμό και σεξουαλική επίθεση εναντίον του Ζεράρ Ντεπαρντιέ στις 27 Αυγούστου 2018, σχετικά με γεγονότα που έλαβαν χώρα στις 7 και 13 Αυγούστου 2018, στο σπίτι του ηθοποιού. Στο κατηγορητήριο, η εισαγγελία έκρινε ότι «ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ [είχε] αναγκάσει το θύμα να υποταχθεί στη θέλησή του να της επιβάλει σεξουαλικές πράξεις και ότι εκείνη [δεν] μπόρεσε να αντιταχθεί σε αυτό » .

🔴 ALERTE INFO | Sept ans après les faits dénoncés par Charlotte Arnould, Gérard Depardieu va être jugé par la cour criminelle pour des viols sur la comédienne, datant de 2018



➡️ https://t.co/XeS8eZwOVc pic.twitter.com/r64Jl7mFJZ — Le Parisien (@le_Parisien) September 2, 2025

Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Ένοχος για σεξουαλική επίθεση σε πλατό ταινίας

Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε τον ηθοποιό Ζεράρ Ντεπαρντιέ ένοχο για σεξουαλική επίθεση σε πλατό ταινίας, αποτρόπαια πράξη που είχε λάβει χώρα το 2021, βάζοντας τέλος έτσι στις πολύκροτες δίκες.

Ειδικότερα, ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ καταδικάστηκε για το γεγονός ότι κακοποίησε σεξουαλικά μια 54χρονη βοηθό κομμώτρια σκηνικών κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Les Volets Verts» («Τα πράσινα παντζούρια»).

Το δικαστήριο αποφάσισε την επιβολή ποινής 18μηνης φυλάκισης με αναστολή.

Με πληροφορίες από Le Monde