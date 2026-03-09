Όχι όπλα και τείχη: Πώς η φύση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δυσκολέψει την εισβολή στο εσωτερικό μιας χώρας

Με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μια «θεωρία» λέει ότι οι χώρες θα πρέπει να επιδιώξουν την αναδιάρθρωση των χερσαίων συνόρων τους ως αποτρεπτικό μέσο για εισβολές και να δημιουργήσουν άλλες γεωγραφικές άμυνες για επιθέσεις, δήλωσε η επικεφαλής περιβάλλοντος της Ευρώπης. Με απλά λόγια, θα πρέπει να αφήσουν τα σύνορα πιο «άγρια», με φύση και βάλτους, ώστε να μην μπορούν να γίνουν με ευκολία στρατιωτικές επεμβάσεις από ξένες δυνάμεις στο εσωτερικό της εκάστοτε χώρας, πέρα από όπλα και τείχη.

Η Τζέσικα Ρόσγουολ, επίτροπος της ΕΕ για το περιβάλλον, την ανθεκτικότητα των υδάτων και μια ανταγωνιστική κυκλική οικονομία, δήλωσε ότι η φύση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της εθνικής ασφάλειας. «Η επένδυση στη φύση και η χρήση της ως φυσικού ελέγχου των συνόρων είναι απαραίτητη και στην πραγματικότητα αυξάνει τη βιοποικιλότητα. Είναι μια αμοιβαία επωφελής λύση», είπε, όπως μεταφέρει ο Guardian.

Η Πολωνία και η Φινλανδία, οι οποίες μοιράζονται χερσαία σύνορα με τη Ρωσία ή Ρώσους συμμάχους, έχουν αναδιαμορφώσει περιοχές κοντά στα σύνορά τους, καθιστώντας την εισβολή πιο δύσκολη. «Τις έχω επισκεφτεί: μεταφέρουν τη γη σε πιο εχθρική φύση, αφήνοντας θάμνους και δέντρα. Τότε δεν είναι τόσο εύκολο για άλλους να τη διασχίσουν», δήλωσε στον Guardian.

Η αποκατάσταση των υγροτόπων παρείχε επίσης ένα φυσικό φράγμα, πρόσθεσε. «Είναι πολύ δύσκολο για τις μεγάλες δεξαμενές να περάσουν μέσα από αυτές».

Η φύση βοηθά και σε άλλες μορφές ασφαλείας

Η Ρόσγουολ θέλει οι χώρες να αντιμετωπίζουν τη φύση ως αμυντικό πλεονέκτημα και να λάβουν υπόψη τις επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια των περιβαλλοντικών τους αποτυχιών. Η ύπαρξη ενός ακμάζοντος φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί βασικό μέρος της επισιτιστικής ασφάλειας και της ασφάλειας του νερού, τα οποία και τα δύο θα πρέπει να θεωρούνται βασικά περιουσιακά στοιχεία εθνικής ασφάλειας, είπε.

Η προστασία των πόλεων από τις πλημμύρες θα πρέπει επίσης να εξεταστεί με όρους ασφάλειας, υποστήριξε σε συνέντευξή της στον Guardian πριν από την εισβολή ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν. Για να μειώσουμε τις επιπτώσεις των πλημμυρών και των ξηρασιών, «πρέπει να επενδύσουμε στη φύση - λύσεις που βασίζονται στη φύση, όπως οι πόλεις-σφουγγάρια», είπε. «Αυτό είναι επίσης ένα ζήτημα ασφάλειας. Είναι ένα άλλο μέρος της ασφάλειας».

Πολλά μέρη της Ευρώπης βρίσκονταν ήδη «σε απόλυτη κρίση νερού», είπε, λόγω της σπανιότητας, της πίεσης στους πόρους και σε ορισμένες περιπτώσεις της έλλειψης βροχοπτώσεων. Αν και αυτά τα προβλήματα ποικίλλουν ανάλογα με την περιοχή, ένα ακόμη πρόβλημα ήταν κοινό για όλους, πρόσθεσε, και έπρεπε να αντιμετωπιστεί επειγόντως. «Αν κοιτάξετε τη ρύπανση, την ποιότητα του νερού, έχετε πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη», προειδοποίησε. «Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο όπου πραγματικά πρέπει να επικεντρωθούμε στο νερό. Πρέπει να συνεργαστούμε όσον αφορά τη λειψυδρία, αλλά και την ποιότητα του νερού».



