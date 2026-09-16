Με το «EU KIDS ACT», η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προτείνει τον περιορισμό της πρόσβασης των μικρών παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μια πρόταση ψηφίσματος, που πρόκειται να κατατεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αύριο Πέμπτη στις 17 Σεπτεμβρίου, επιδιώκει την ενσωμάτωση της προστασίας των παιδιών στον σχεδιασμό των πλατφορμών ενώ παράλληλα, στοχεύει να δώσει μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Η πρόεδρος της Επιτροπής θέλει επίσης να ρυθμίσει την πρόσβαση των ανηλίκων, να περιορίσει τα εθιστικά χαρακτηριστικά και να αναθέσει μεγαλύτερη ευθύνη στις εταιρείες που σχεδιάζουν ψηφιακές υπηρεσίες.

Η απαγόρευση σύμφωνα με το CNN απαγορεύει στους ανηλίκους κάτω των 13 ετών σε ολόκληρη την Ένωση. Η κίνηση για την ανάπτυξη κανόνων σε ολόκληρη την ΕΕ έρχεται μετά την εισαγωγή περιορισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους εφήβους από πολλά μεμονωμένα κράτη μέλη της ΕΕ, εν μέσω μιας παγκόσμιας προσπάθειας για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγόρευσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών τον Δεκέμβριο.

Διαβάστε επίσης: «Πέθαναν ως ήρωες»: To μήνυμα φον ντερ Λάιεν για τους δύο πιλότους που σκοτώθηκαν στις φωτιές στην Ελλάδα

«Δεν επιτρέπονται μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάτω των 13 ετών. Δεν επιτρέπονται προσωπικοί λογαριασμοί κάτω των 15 ετών», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια της ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης στο Στρασβούργο της Γαλλίας.

Τι είναι οι «μίνι» λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η ΕΕ θα επιτρέψει σε 13χρονους και 14χρονους να έχουν «μίνι λογαριασμούς» με γονική επίβλεψη και περιορισμένες λειτουργίες, πρόσθεσε. Η χρήση τέτοιων λογαριασμών θα περιορίζεται σε μία ώρα την ημέρα.

Οι περισσότερες μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δηλώνουν ήδη ότι απαγορεύουν τα παιδιά κάτω των 13 ετών, αλλά οι νομοθέτες και οι ειδικοί στην ασφάλεια στο διαδίκτυο έχουν αμφισβητήσει το κατά πόσον έχουν θεσπίσει επαρκή μέτρα για την επιβολή αυτού του κανόνα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, θα προτείνει την Πέμπτη έναν «νέο Νόμο για τα Παιδιά», δήλωσε η Von der Leyen. Σύμφωνα με τον νόμο, το μπλοκ θα αντιστρέψει το βάρος της απόδειξης, έτσι ώστε οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να πρέπει να αποδείξουν ότι είναι ασφαλείς για τους ανηλίκους.

«Γνωρίζω ότι πολλοί αντιλαμβάνονται τη δύναμη των μεγάλων τεχνολογιών ως συντριπτική και αδύνατη να ανατραπεί. Διαφωνώ», δήλωσε. «Η Ευρώπη έχει τη δύναμη να δράσει. Εμείς είμαστε αυτοί που αποφασίζουμε τους κανόνες, όχι οι μεγάλες τεχνολογίες».

Στην πραγματικότητα, ο Νόμος για τα Παιδιά θα μπορούσε να χρειαστεί χρόνια για να ξεπεράσει τα όρια, καθώς θα πρέπει να εγκριθεί από τα μεμονωμένα κράτη μέλη της ΕΕ, πολλά από τα οποία έχουν ήδη προωθήσει τις δικές τους απαγορεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Γαλλία έγινε η πρώτη χώρα της ΕΕ που απαγόρευσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, μετά από ψηφοφορία Γάλλων νομοθετών τον Ιούλιο. Ωστόσο, η απαγόρευση αργότερα καταργήθηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας. Η Ισπανία, η Δανία και η Σουηδία είναι μεταξύ άλλων χωρών της ΕΕ που επιδιώκουν ηλικιακούς περιορισμούς στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.