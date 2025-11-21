Οι 10 δισεκατομμυριούχοι που καθορίζουν την αμερικανική πολιτική

Στην τελευταία δεκαετία, οι 20 πιο πλούσιοι δωρητές της λίστας Forbes μοίρασαν σχεδόν 5 δισεκατομμύρια δολάρια για να επηρεάσουν εκλογές στις ΗΠΑ. Από προεδρικές αναμετρήσεις μέχρι τοπικά δημοψηφίσματα, οι υπερπλούσιοι δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη.

Η «δημοκρατία» τους μοιάζει περισσότερο με χρηματιστήριο: όποιος έχει, επενδύει – κι όποιος δεν έχει, απλώς παρακολουθεί.

Οι μεγάλοι παίκτες

Μiriam & Sheldon Adelson: 658 εκατ. δολάρια, οι βασιλιάδες της ρεπουμπλικανικής χρηματοδότησης. Michael Bloomberg: 573 εκατ. δολάρια, ο πρώην δήμαρχος που αγοράζει πολιτική επιρροή για τους Δημοκρατικούς. Richard & Elizabeth Uihlein: 507 εκατ. δολάρια, οι «χορηγοί» της σκληρής δεξιάς. Ken Griffin: 500 εκατ. δολάρια, ο hedge fund manager που θεωρεί ότι οι πλούσιοι έχουν «ανεπαρκή επιρροή». George Soros: 321 εκατ. δολάρια, ο αιώνιος στόχος της δεξιάς, που στηρίζει προοδευτικούς υποψηφίους. Jeff & Janine Yass: 310 εκατ. δολάρια, με σημαία την «ελευθερία επιλογής» στα σχολεία. Elon Musk: 295 εκατ. δολάρια μόνο το 2024, για να σπρώξει τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους. Tom Steyer & Kat Taylor: 278 εκατ. δολάρια, με οικολογικό πρόσημο. Dustin Moskovitz & Cari Tuna: 161 εκατ. δολάρια, οι «Facebook» δωρητές των Δημοκρατικών. JB & MK Pritzker: 160 εκατ. δολάρια, ο κυβερνήτης που χρηματοδοτεί το ίδιο του το κόμμα.

(Ακολουθούν οι υπόλοιποι δέκα, όλοι με ποσά από 69 έως 150 εκατ. δολάρια, μοιρασμένοι ανάμεσα σε Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς).

Η εικόνα είναι ξεκάθαρη: οι δισεκατομμυριούχοι δεν «συμμετέχουν» απλώς στην πολιτική, την αγοράζουν. Κανείς από τους 20 δεν μοίρασε πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια και σταβ δύο κόμματα. Η πλειοψηφία στηρίζει μονομερώς, σαν να αγοράζει μετοχές σε μια εταιρεία.

Η αναλογία που σοκάρει

Για την Μiriam Adelson, τα 658 εκατ. δολάρια αντιστοιχούν μόλις στο 2% της περιουσίας της. Για μια μέση αμερικανική οικογένεια, αυτό ισοδυναμεί με 390 δολάρια τον χρόνο. Δηλαδή, για τους πλούσιους, η πολιτική είναι φθηνή επένδυση με τεράστια απόδοση.

Η αμερικανική πολιτική μοιάζει όλο και περισσότερο με VIP κλαμπ όπου η είσοδος κοστίζει εκατοντάδες εκατομμύρια. Οι πολίτες ψηφίζουν, αλλά οι δισεκατομμυριούχοι αποφασίζουν ποιοι θα έχουν το μικρόφωνο.

