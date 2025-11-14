Οι 100 καλύτερες πόλεις για να ζεις: Πού βρίσκεται η Αθήνα και ποια είναι στην κορυφή

Η Αθήνα μπαίνει δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη των πόλεων που αξίζει να ζεις και να εργάζεσαι.

Στην ετήσια έκθεση World’s Best Cities της Resonance Consultancy για το 2025, η ελληνική πρωτεύουσα κατατάσσεται στην 74η θέση ανάμεσα σε περισσότερες από 270 μητροπόλεις με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου.

Σύμφωνα με το insider.gr, μια διάκριση που δείχνει πως η πόλη δεν είναι μόνο ιστορία και μνημεία, αλλά και σύγχρονη δυναμική.

Πώς αξιολογείται μια πόλη σήμερα

Η μεθοδολογία της έκθεσης δεν περιορίζεται σε παραδοσιακά κριτήρια. Εξετάζει εκατοντάδες δείκτες που αφορούν αεροδρόμια, υποδομές, πολιτισμό, νυχτερινή ζωή, περιβάλλον, οικονομική ανάπτυξη αλλά και τάσεις στα social media.

Συνολικά, 21.000 απαντήσεις από 30 χώρες συνθέτουν το παζλ, ενώ για πρώτη φορά ενσωματώθηκαν δεδομένα από κινεζικές πλατφόρμες όπως το Weibo και το Xiaohongshu, ώστε να αποτυπωθούν «αυθεντικές τοπικές απόψεις».

Οι πόλεις βαθμολογούνται βάσει του Place Power Score, που στηρίζεται σε τρεις άξονες: βιωσιμότητα, ελκυστικότητα και ευημερία. Με άλλα λόγια, πόσο καθαρό είναι το περιβάλλον, πόσο αγαπητή είναι η πόλη στο Google Trends και στο TikTok, αλλά και πόσο ισχυρή είναι η οικονομία της. Η Αθήνα καταφέρνει να ξεχωρίσει, αποδεικνύοντας ότι η γοητεία της δεν περιορίζεται στο παρελθόν αλλά επεκτείνεται και στο παρόν.

Λονδίνο αήττητο, αλλά η Αθήνα ανεβαίνει

Στην κορυφή της λίστας παραμένει το Λονδίνο για 11η συνεχόμενη χρονιά, με ρεκόρ επισκεπτών και δαπάνες που ξεπερνούν τα 22 δισ. δολάρια. Ακολουθούν η Νέα Υόρκη, το Παρίσι, το Τόκιο και η Μαδρίτη, που φέτος έκανε εντυπωσιακό άλμα από την 13η στην 5η θέση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία της Αθήνας στο Top-100 είναι ένα σαφές μήνυμα: η πόλη εξελίσσεται, επενδύει στην ποιότητα ζωής και κερδίζει ολοένα και περισσότερη διεθνή αναγνώριση.

Αναλυτικά η λίστα:

Λονδίνο, Βρετανία Νέα Υόρκη, ΗΠΑ Παρίσι, Γαλλία Τόκιο, Ιαπωνία Μαδρίτη, Ισπανία Σιγκαπούρη Ρώμη, Ιταλία Ντουμπάι, ΗΑΕ Βερολίνο, Γερμανία Βαρκελώνη, Ισπανία Σίδνεϊ, Αυστραλία Λος Άντζελες, ΗΠΑ Σεούλ, Νότια Κορέα Άμστερνταμ, Ολλανδία Πεκίνο, Κίνα Σαγκάη, Κίνα Τορόντο, Καναδάς Σάο Πάολο, Βραζιλία Χονγκ Κονγκ, Κίνα Κωνσταντινούπολη, Τουρκία Μελβούρνη, Αυστραλία Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη Οσάκα, Ιαπωνία Όσλο, Νορβηγία Στοκχόλμη, Σουηδία Μαϊάμι, ΗΠΑ Βιέννη, Αυστρία Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ Μπενγκαλούρου, Ινδία Πόλη του Μεξικού, Μεξικό Μόναχο, Γερμανία Δουβλίνο, Ιρλανδία Κοπεγχάγη, Δανία Ζυρίχη, Ελβετία Σικάγο, ΗΠΑ Μιλάνο, Ιταλία Λισαβόνα, Πορτογαλία Πράγα, Τσεχία Μπουένος Άιρες, Αργεντινή Μουμπάι, Ινδία Βανκούβερ, Καναδάς Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία Βαρσοβία, Πολωνία Αμβούργο, Γερμανία Σενζέν, Κίνα Μόντρεαλ, Καναδάς Βουδαπέστη, Ουγγαρία Βρυξέλλες, Βέλγιο Ριάντ, Σαουδική Αραβία Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία Μπογκοτά, Κολομβία Γκουανγκζού, Κίνα Τζακάρτα, Ινδονησία Δελχί, Ινδία Λας Βέγκας, ΗΠΑ Βοστώνη, ΗΠΑ Ουάσιγκτον, ΗΠΑ Χιούστον, ΗΠΑ Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία Σαν Χοσέ, ΗΠΑ Ελσίνκι, Φινλανδία Ορλάντο, ΗΠΑ Ταϊπέι, Ταϊβάν Φρανκφούρτη, Γερμανία Λίμα, Περού Ατλάντα, ΗΠΑ Σιάτλ, ΗΠΑ Περθ, Αυστραλία Μάντσεστερ, Βρετανία Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική Κρακοβία, Πολωνία Βαλένθια, Ισπανία Οτάβα, Καναδάς Αθήνα, Ελλάδα Σαντιάγο, Χιλή Μεδεγίν, Κολομβία Κολωνία, Γερμανία Ντάλας, ΗΠΑ Μπρισμπέιν, Αυστραλία Χανγκζού, Κίνα Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ Χαϊντεραμπάντ, Ινδία Τσενγκντού, Κίνα Ντένβερ, ΗΠΑ Κάλγκαρι, Καναδάς Άμπου Ντάμπι, ΗΑΕ Όστιν, ΗΠΑ Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ Βαλτιμόρη, ΗΠΑ Στουτγκάρδη, Γερμανία Ρότερνταμ, Ολλανδία Λυών, Γαλλία Ρουρ, Γερμανία Μπουσάν, Νότια Κορέα Ντίσελντορφ, Γερμανία Μέκκα, Σαουδική Αραβία Πόρτο, Πορτογαλία Βουκουρέστι, Ρουμανία Μπέρμιγχαμ, Βρετανία Ντόχα, Κατάρ