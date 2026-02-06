Οι 20 ωραιότερες μεσαιωνικές πόλεις της Ευρώπης - Ανάμεσά τους και μία ελληνική

Η Ευρώπη είναι γεμάτη από μεσαιωνικές πόλεις και χωριά που σε ταξιδεύουν στο χρόνο. Περπατώντας στους δρόμους τους, νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε ένα απέραντο υπαίθριο μουσείο.
Παραμυθένια κάστρα, χρωματιστά σπίτια, πέτρινα σοκάκια και ρομαντικά κανάλια προκαλούν τον επισκέπτη να παίξει το κυνήγι του... χαμένου θησαυρού.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- Αντιδράσεις για διαφημιστικό σποτ για το καλαματιανό καρναβάλι: «Κατάπτυστο, να αποσυρθεί άμεσα»
- «Δεσμεύτηκε η περιουσία γνωστού δημοσιογράφου της ΕΡΤ»: Το σχόλιο της Ράνιας Τζίμα
- Ρατσιστική ανάρτηση του Τραμπ για τους Ομπάμα: Αναπαρίστανται σαν πίθηκοι σε βίντεο
- «Μας πολεμά το σύστημα»: Ο Φειδίας Παναγιώτου εξείγγειλε την υποψηφιότητα του με στρατιωτικό κράνος
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.