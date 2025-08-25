Μενού

Οι 6 πιο περίεργες κλοπές που έγιναν ποτέ στον κόσμο

Οι πιο παράξενες κλοπές ever σε μια λίστα.

Reader symbol
Newsroom
ληστεία ράβδων χρυσού
Ληστεία ράβδων χρυσού | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Σε έναν κόσμο όπου οι κλοπές συνήθως συνδέονται με χρήματα, κοσμήματα ή ακριβά ηλεκτρονικά, κάποιες ιστορίες ξεχωρίζουν, γιατί το αντικείμενο του εγκλήματος είναι απλά κάτι το απίστευτο.

Από κλεμμένο σπέρμα ταύρου μέχρι ένα ολόκληρο αεροπλάνο, οι κλέφτες που δεν φοβήθηκαν να στοχεύσουν σε παράξενα και πρωτοφανή πράγματα μας θυμίζουν ότι η φαντασία (και η τόλμη) στις κλοπές δεν έχουν όρια.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ