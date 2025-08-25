Οι 6 πιο περίεργες κλοπές που έγιναν ποτέ στον κόσμο

Σε έναν κόσμο όπου οι κλοπές συνήθως συνδέονται με χρήματα, κοσμήματα ή ακριβά ηλεκτρονικά, κάποιες ιστορίες ξεχωρίζουν, γιατί το αντικείμενο του εγκλήματος είναι απλά κάτι το απίστευτο.

Από κλεμμένο σπέρμα ταύρου μέχρι ένα ολόκληρο αεροπλάνο, οι κλέφτες που δεν φοβήθηκαν να στοχεύσουν σε παράξενα και πρωτοφανή πράγματα μας θυμίζουν ότι η φαντασία (και η τόλμη) στις κλοπές δεν έχουν όρια.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr