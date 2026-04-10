Οι εποχές αλλάζουν, οι άνθρωποι αλλάζουν και μαζί τους αλλάζει και ο τρόπος που φλερτάρουν και κάνουν σχέσεις.

Οι νέες και οι νέοι της Gen Z φέρνουν νέα ήθη στις διαπροσωπικές σχέσεις, κάποια εκ των οποίων είναι λίγο αμφιλεγόμενα καθώς κρύβουν μια δόση τοξικότητας και αντανακλούν την γενικότερη αβεβαιότητα και ανασφάλεια της εποχής μας.

Οι 7 νέες τάσεις της Gen Z στο dating (Shreking,Monkey Barring, True Casting, Ghosting, Ghost-lighting, Bread Crumbing και Quiet Proposal) έχουν γίνει viral στο TikTok, με τους ειδικούς να αναλύουν ποιες αξίζουν να βρουν μιμητές και ποιες όχι.

Shreking, από την ταινία κινουμένων σχεδίων «Shrek»

Το «Shreking» είναι μια νέα, viral τάση στο dating, εμπνευσμένη από την ταινία κινουμένων σχεδίων «Shrek». Στην πράξη σημαίνει να βγαίνεις με κάποιον που δεν θεωρείς εμφανισιακά ελκυστικό, δίνοντας προτεραιότητα στην προσωπικότητα και την ευγένεια έναντι της εμφάνισης, όπως έκανε στην ταινία η πριγκίπισσα Φιόνα, που ερωτεύτηκε τονπράσινο γίγαντα Shrek.

Το «Shreking» αντιπροσωπεύει την ανάγκη των νέων ανθρώπων να νιώσουν ασφάλεια, με την ελπίδα πως ένας «λιγότερο όμορφος» ή «λιγότερο όμορφη» σύντροφος θα εκτιμήσει περισσότερο τη σχέση και θα φερθεί καλύτερα-κάτι που ωστόσο δεν είναι διασφαλισμένο.

Στο Shreking επίσης οδηγούνται οι νέοι που έχουν κουραστεί από τις ρηχές σχέσεις και αναζητούν ένα φλερτ που θα στηρίζεται στην ουσία.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν πως το Shreking μπορεί να λάβει ευρύτερες διαστάσεις και να γίνει συνήθεια και σε άλλες επιλογές της ζωής, όπως στην δουλειά. Κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα θεμιτό γιατί ο άνθρωπος που επιλέγει το Shreking, ουσιαστικά υποβιβάζει ή υποβαθμίζει τον εαυτό του και τις δυνατότητές του.

Στον αντίποδα του Shreking βρίσκεται μια φράση του Γιάννη Τσαρούχη, που λέει πως όταν βάζουμε στόχους πρέπει να τους βάζουμε στον ουρανό, γιατί ακόμα και αν δεν τους πετύχουμε, θα στοχεύσουμε ψηλά.

«Monkey Barring», η τοξική τάση που πηγάζει από την ανασφάλεια



Το «Monkey Barring» αφορά μια τοξική τάση στις γνωριμίες όπου ένα άτομο διατηρεί την τρέχουσα σχέση του ενώ ταυτόχρονα αναζητά τον/την επόμενο/η σύντροφο. Όπως ένας πίθηκος δεν αφήνει το ένα κλαδί αν δεν πιαστεί από το επόμενο, έτσι και το άτομο, που υιοθετεί αυτή την τάση δεν χωρίζει από την προηγούμενη του σχέση αν δεν εξασφαλίσει τον/την επόμενο/η σύντροφο.

Αυτή η τάση πηγάζει από την ανάγκη συναισθηματικής ασφάλειας και την αποφυγή του διαλείμματος μεταξύ σχέσεων.

Προφανώς οι νέοι που υιοθετούν το «Monkey Barring» δεν μπορούν να διαχειριστούν τον φόβο της μοναξιάς, ούτε βέβαια διακρίνονται για την ειλικρίνεια τους, καθώς ο/η σύντροφος που σκοπεύουν να εγκαταλείψουν δεν γνωρίζει τίποτα για τα σχέδια τους.

Γι αυτό άλλωστε το «Monkey Barring» θεωρείται μια τοξική μορφή εκμετάλλευσης με κεντρικό πρόσωπο, έναν ανειλικρινή άνθρωπο, που εκμεταλλεύεται κάποιον πιο εύπιστο.

True Casting, το ακριβώς αντίθετο του Monkey Barring

Στον αντίποδα του «Monkey Barring» βρίσκεται το «True Casting», μια τάση που στηρίζεται στο open casting της διαδικασίας επιλογής ηθοποιών, για μια ταινία, ένα τηλεοπτικό σίριαλ ή ένα θεατρικό έργο.

Στο «True Casting» οι άνθρωποι που φλερτάρουν «ανοίγουν» από την πρώτη στιγμή τα χαρτιά τους και δεν κρατούν τίποτα κρυφό. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το «True Casting» αποτελεί ένα έντιμο dating trend που δεν ποντάρει στο μυστήριο αλλά στην ειλικρίνεια και βοηθά τους ανθρώπους να καταλάβουν γρήγορα αν ταιριάζουν ή όχι με τον/την άλλο/η.

Μπορεί να υστερεί κάπως σε…ρομαντισμό, αλλά τουλάχιστον στηρίζεται στον ρεαλισμό και δεν καλλιεργεί μεγάλες προσδοκίες, που δεν πρόκειται να ευοδωθούν.

«Bread crumbing», σαν τα παραμύθια του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

Σε ελεύθερη μετάφραση το «bread crumbing» αποδίδεται με την φράση «μαζεύω τα ψίχουλα» και πρόκειται για μια ακόμα τοξική τάση στο dating, όπου ο ένας εκ των δύο πετάει στον άλλο …ψίχουλα (προσοχής, ενδιαφέροντος), τα οποία ο δεύτερος μαζεύει και αρκείται σε αυτά.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια μορφή χειραγώγησης, από ένα άτομο που προσποιείται ενδιαφέρον και ενεργεί σαν να επενδύει ειλικρινώς σε μια σχέση με ένα άλλο άτομο, ενώ στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρεται.

Παράλληλα, το δεύτερο άτομο (αυτό που αρκείται στα ψίχουλα) παραμένει εγκλωβισμένο σε μια αδιέξοδη σχέση που δεν οδηγεί πουθενά).

Μπορεί ο όρος «bread crumbing» να έχει εμπνευστεί από τα παιδικά παραμύθια του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν υπάρχει τίποτα το παραμυθένιο σε αυτή τη συμπεριφορά!

«Ghosting», από τα social media, στις σχέσεις

Το «Ghosting» είναι μια γνωστή συμπεριφορά που ξεκίνησε από τα social media. Προέρχεται από τη λέξη ghost (φάντασμα) και αφορά την ξαφνική, απότομη και ανεξήγητη διακοπή κάθε μορφής επικοινωνίας με κάποιο ρομαντικό σύντροφο ή φίλο.

Ο «ghoster» αγνοεί μηνύματα και κλήσεις χωρίς καμία προειδοποίηση, προκαλώντας σύγχυση και συναισθήματα απόρριψης.

Προφανώς δεν θεωρείται ενδεικνυόμενη συμπεριφορά, εκτός κι αν υπάρχουν σοβαρές αιτίες για κάποιον να «εξαφανιστεί», από μία σχέση όπως αν για παράδειγμα διέκρινε σημάδια κακοποιητικής συμπεριφοράς στον άλλο.

«Ghost-lighting», το υβρίδιο που προέκυψε από την ανάμιξη του «Ghosting» με το «Gaslighing»

Το «Ghosting» συνάντησε το «Gaslighting» (την απόπειρα χειραγώγησης του άλλου ανθρώπου με στόχο να αμφισβητηθεί η ορθότητα της σκέψης του) και κάπως έτσι γεννήθηκε το Ghost-lighting.

Ο αρχικός όρος «Gaslighting» προέρχεται από το βρετανικό θεατρικό έργο «Gas Light» του Patrick Hamilton το 1938, όπου ένας σύζυγος προσπαθεί να τρελάνει τη σύζυγό του μέσα από διάφορες τεχνικές, για να αμφισβητήσει η ίδια τη λογική της.

Πρόκειται για μια ύπουλη μορφή ψυχολογικής κακοποίησης, η οποία κάνει τον άνθρωπο που την υφίσταται να αμφιβάλλει για τα συναισθήματα και τη λογική του.

Το «Ghostlighting», ως υβρίδιο των δύο προηγούμενων τάσεων αφορά μια τοξική συμπεριφορά που συνδυάζει την ξαφνική εξαφάνιση με την ψυχολογική χειραγώγηση.

Το άτομο που εξαφανίζεται (χωρίς να εξηγήσει ή να δικαιολογηθεί) εμφανίζεται μετά από μερικές ημέρες ή βδομάδες σαν να μην τρέχει τίποτα και αρνείται την εξαφάνισή του. Μάλιστα κατηγορεί τον/την άλλον/άλλη πως γίνονται υπερβολικοί.

«Quiet Proposing», μια πρόταση γάμου χωρίς μαγικά δειλινά στην Σαντορίνη

Η ήσυχη πρόταση γάμου (όπως είναι η πιστή μετάφραση του όρου «quiet proposing») αφορά μια ιδιαίτερα δημοφιλή τάση, στη Gen Z, που προτάσσει την απλότητα και τον αυθορμητισμό και αποφεύγει τις δημόσιες επιδείξεις.

Εστιάζει στην οικειότητα του ζευγαριού και επενδύει στο συναίσθημα με την γαμήλια πρόταση να γίνεται στο σπίτι μακριά από τα πλήθη και χωρίς εντυπωσιακό σκηνικό (ηλιοβασιλέματα, μαγικές παραλίες, γεμάτα φεγγάρια, πανάκριβα εστιατόρια).

Στο quiet proposing ο άνδρας δεν χρειάζεται να γονατίσει για να ζητήσει το χέρι της αγαπημένης του ενώ τα δύο μέλη του ζευγαριού διαλέγουν από κοινού και πληρώνουν από κοινού (50%-50%) το γαμήλιο δαχτυλίδι.

Συνήθως ένα quiet proposing μπορεί να γίνει στο σαλόνι την ώρα που ένα ζευγάρι βλέπει μια ταινία ή σε ένα café ή κατά την διάρκεια του πρωϊνού, στην κουζίνα τους.

Είναι σίγουρα αυθόρμητο, πολύ πιο οικονομικό και δεν δημιουργεί ψευδαισθήσεις ότι η ζωή (μετά τον γάμο) θα είναι σαν ταινία του σινεμά.