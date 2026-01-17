Οι Αμερικανοί γυρίζουν την πλάτη στις ακραίες πρακτικές της ICE: «Θα γίνουμε η Γκεστάπο»

Δεν πρόκειται για καταγγελία κάποιου ακτιβιστή της άκρας αριστεράς, αλλά για μια ηχηρή παρέμβαση από τον Τζο Ρόγκαν - έναν από τους πιο δημοφιλείς πόντκαστερ στις ΗΠΑ, ο οποίος μάλιστα είχε ταχθεί υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ στις τελευταίες προεδρικές εκλογές.

Οι δηλώσεις του αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από τις μεθόδους της ομοσπονδιακής υπηρεσίας Immigration and Customs Enforcement (ICE), που έχει αναλάβει να υλοποιήσει την πολιτική μαζικών απελάσεων μεταναστών χωρίς χαρτιά, όπως είχε προαναγγείλει ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Την ίδια στιγμή, δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειονότητα των Αμερικανών αποδοκιμάζει τον τρόπο δράσης του πράκτορα της ICE που πυροβόλησε και σκότωσε τη Ρενέ Γκουντ, 37 ετών και μητέρα τριών παιδιών, στις 7 Ιανουαρίου στη Μινεάπολη.

Σύμφωνα με το ινστιτούτο Κουίνιπιακ, το 57% των ψηφοφόρων καταδικάζει τις μεθόδους της υπηρεσίας. Η κομματική ταυτότητα, ωστόσο, παίζει καθοριστικό ρόλο: το 94% των δημοκρατικών και το 64% των ανεξάρτητων εκφράζουν αντίθεση, ενώ το 84% των ρεπουμπλικάνων τις υποστηρίζει.

Μια δεύτερη δημοσκόπηση, των YouGov/The Economist, κατέγραψε για πρώτη φορά ότι το ποσοστό όσων ζητούν την κατάργηση της ICE (46%) ξεπερνά εκείνο των Αμερικανών που αντιτίθενται στην ιδέα (43%).

Ο Ρόγκαν, σχολιάζοντας τις επιχειρήσεις της υπηρεσίας, διερωτήθηκε:

«Δεν θες ανθρώπους με στρατιωτικό εξοπλισμό να γυρίζουν στους δρόμους και να αρπάζουν ανθρώπους -πολλοί από τους οποίους αποδείχθηκε ότι είναι Αμερικανοί πολίτες που απλώς δεν είχαν χαρτιά πάνω τους. Θα γίνουμε η Γκεστάπο; ‘Πού είναι τα χαρτιά σας;’ Εκεί έχουμε φτάσει;».

Ο πιο διάσημος «swing voter» της Αμερικής

«Ο πιο χρήσιμος τρόπος να περιγράψουμε τον Τζο Ρόγκαν είναι πως είναι ο πιο διάσημος αναποφάσιστος ψηφοφόρος στην Αμερική. Είναι ενδιαφέρον να βλέπεις τι τον απασχολεί», σχολίασε μέσω X ο Μπεν Μπέρτζις, αναλυτής που θεωρείται κοντά στους δημοκρατικούς.

Ο Ρόγκαν δεν είναι ο πειθήνιος συντηρητικός σχολιαστής που ίσως πίστευε η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, όταν υπερασπιζόταν τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησης.

Η ίδια είχε υποστηρίξει ότι οι πράκτορες της ICE «απλά προσπαθούν να εφαρμόσουν τον νόμο» και ότι το Δημοκρατικό Κόμμα «τους διαβάλλει, αποκαλώντας τους ναζί και Γκεστάπο», προκαλώντας τα βίαια επεισόδια στους δρόμους.

Οι μέθοδοι της ICE και το νομικό πλαίσιο

Πέρα από τις πολιτικές διαφωνίες για τη μεταναστευτική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, οι πρακτικές της ICE —με πράκτορες που συχνά φορούν μάσκες και φέρουν βαρύ οπλισμό— συγκρούονται με θεμελιώδεις αρχές του αμερικανικού πολιτικού και νομικού πολιτισμού, επισημαίνει ο Στίβεν Σουίν, καθηγητής Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόι στο Σικάγο.

Ο Σουίν υπενθυμίζει ότι οι έλεγχοι ταυτοτήτων από αστυνομικούς δεν επιτρέπονται χωρίς «εύλογη υποψία» για παράνομη δραστηριότητα — κάτι που εξόργισε τον Ρόγκαν.

Όταν πράκτορες της ICE ζητούν χαρτιά από ειρηνικούς διαδηλωτές ή στοχοποιούν ανθρώπους βάσει εθνοτικών ή φυλετικών χαρακτηριστικών, «πολλοί το εκλαμβάνουν ως πρακτική δικτατορικών ή ολοκληρωτικών καθεστώτων», σημειώνει.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει «άνευ προηγουμένου» την έκταση της ανάπτυξης της υπηρεσίας: οι πράκτορες έχουν φτάσει τους 22.000 σε όλη τη χώρα, από 10.000 έναν χρόνο πριν, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας. Παράλληλα, απολαμβάνουν ισχυρή προστασία από την εκτελεστική εξουσία.

«Πράκτορες της ICE: έχετε ασυλία στην εκτέλεση της αποστολής σας», δήλωσε πρόσφατα ο Στίβεν Μίλερ, ένας από τους πιο επιδραστικούς συμβούλους του Λευκού Οίκου. Ο πρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συμφώνησε, κρίνοντας ότι ο πράκτορας που πυροβόλησε τη Ρενέ Γκουντ χαίρει «απόλυτης ασυλίας».

Η εικόνα που δεν αρέσει στον Λευκό Οίκο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios, η κυβέρνηση παρήγγειλε δικές της δημοσκοπήσεις και διαπίστωσε ότι η υποστήριξη προς την ICE μειώνεται ακόμη και μεταξύ των ψηφοφόρων της δεξιάς. Ανώτερος σύμβουλος, μιλώντας ανώνυμα, ανέφερε ότι ο πρόεδρος «θέλει μαζικές απελάσεις. Αυτό που δεν θέλει είναι αυτό που βλέπει ο κόσμος. Δεν του αρέσει αυτή η εικόνα. Οι μέθοδοι της ICE δεν δίνουν καλή εικόνα, κι έχει εκφράσει κάποια δυσαρέσκεια γι’ αυτό».