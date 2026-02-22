Οι Αρχαίοι Ρωμαίοι όντως χρησιμοποιούσαν τα κόπρανα ως φάρμακο - Και υπάρχει απόδειξη

Οι μεταμοσχεύσεις κοπράνων είναι πρωτοποριακές πειραματικές διαδικασίες, όμως η χρήση των περιττωμάτων ως φαρμάκου κάθε άλλο παρά σύγχρονη ιδέα είναι.

Οι αρχαίοι Ρωμαίοι γνώριζαν τα… κόπρανά τους ή τουλάχιστον έτσι πίστευαν. Σύμφωνα με ιστορικά έγγραφα, επιδραστικοί γιατροί στη Ρώμη συμβούλευαν τους ανθρώπους να παρασκευάζουν θεραπευτικά καταπλάσματα και αρωματικά σκευάσματα χρησιμοποιώντας ζωική, ακόμη και ανθρώπινη, κοπριά.

Όπως αναφέρει το sciencealert.com πλέον έχουμε απτές αποδείξεις.

Αρχαιολόγοι στην Τουρκία εντόπισαν τα πρώτα χημικά ίχνη ανθρώπινων περιττωμάτων μέσα σε ένα φιαλίδιο ηλικίας 1.900 ετών.

Το μακρόστενο αυτό αγγείο μοιάζει κάπως με γυάλινο κηροπήγιο με πλατιά βάση. Στους αρχαίους ρωμαϊκούς χρόνους ήταν γνωστό ως unguentarium και προοριζόταν συνήθως για αρώματα ή καλλυντικά.

Όταν οι ερευνητές έξυσαν το εσωτερικό του αντικειμένου, που φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Περγάμου, αποκολλήθηκαν σκούρες καφέ νιφάδες άγνωστου υλικού.

Αλέθοντας το δείγμα και αναλύοντας τη χημική του σύσταση, η τριμελής ερευνητική ομάδα εντόπισε δείκτες που υποδηλώνουν έντονα την παρουσία ανθρώπινων περιττωμάτων.

Επιπλέον, βρέθηκαν αρωματικές ενώσεις από θυμάρι, πιθανότατα για να καλύπτουν την οσμή.

Στην αρχαία Ρώμη δεν ήταν ασυνήθιστο επιφανείς ιατροί, όπως ο Ιπποκράτης, ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος ή ο Γαληνός από την Πέργαμο, να συνιστούν τη χρήση περιττωμάτων ως φαρμάκου.

Μάλιστα, τα περιττώματα ή η κοπριά, συνήθως ζωικής προέλευσης, προτείνονταν σε ιατρικά κείμενα για πλήθος παθήσεων, όπως φλεγμονές, λοιμώξεις και ακόμη και διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος.

Μόνο ο Γαληνός αναφέρεται σε φάρμακα από περιττώματα τουλάχιστον δύο δωδεκάδες φορές στα συγγράμματά του. Αν και ο διάσημος Έλληνας ιατρός σπάνια συνιστά ανθρώπινα κόπρανα, φροντίζει να επισημάνει τη θεραπευτική αξία των παιδικών περιττωμάτων (υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι τα παιδιά ακολουθούν πολύ συγκεκριμένη διατροφή).

Η ανεύρεση καταλοίπων ανθρώπινων περιττωμάτων σε ρωμαϊκό αγγείο του 2ου αιώνα μ.Χ. είναι ενδεικτική. Υποδηλώνει ότι τα ανθρώπινα κόπρανα πράγματι χρησιμοποιούνταν ως μορφή τοπικής θεραπείας ή «οσφρητικής φαρμακολογίας», όπως αναφέρουν ιστορικές πηγές.

Όπως γράφει ο αρχαιολόγος Cenker Atila από το Πανεπιστήμιο Sivas Cumhuriyet και οι συνεργάτες του στη δημοσιευμένη μελέτη τους, οι αρχαίες πηγές καθιστούν σαφές ότι τα όρια μεταξύ καλλυντικής και ιατρικής χρήσης ήταν ρευστά, και ότι τα αλοιφώδη σκευάσματα συχνά θόλωναν τις διακρίσεις μεταξύ θεραπείας, υγιεινής και μαγείας.

Παρόμοιες θεραπείες φαίνεται ότι επιβίωσαν και κατά τον Μεσαίωνα, αλλά εγκαταλείφθηκαν τον 18ο αιώνα.

Τότε, η χρήση κοπριάς ως φαρμάκου ήταν πιθανότατα αρκετά επικίνδυνη, καθώς τα περιττώματα μπορούν να μεταδώσουν επικίνδυνα παθογόνα.

Σήμερα, ωστόσο, όταν οι μεταμοσχεύσεις κοπράνων γίνονται με κατάλληλο έλεγχο, τα κόπρανα και οι μικροοργανισμοί τους ενδέχεται να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση ποικίλων παθήσεων, από την κατάθλιψη και τη διπολική διαταραχή έως τον διαβήτη, τις καρδιοπάθειες και τα ανθεκτικά στα φάρμακα μικρόβια.

Οι επιστήμονες γνωρίζουν περισσότερα από ποτέ για το μικροβίωμα του εντέρου, κι όμως απομένουν ακόμη πολλά να μάθουμε για τα εκατομμύρια μικροοργανισμών που κατοικούν στα έντερά μας και για τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την υγεία μας.

Ανασκοπήσεις κλινικών δοκιμών δείχνουν ότι οι μεταμοσχεύσεις κοπράνων μπορούν να βελτιώσουν το μικροβίωμα του εντέρου και τα συμπτώματα σε άτομα με ορισμένες παθήσεις, όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, όμως τα αποτελέσματα φαίνεται να εξασθενούν έπειτα από περίπου έξι μήνες.

Επειδή η πειραματική αυτή διαδικασία ενέχει και δικούς της κινδύνους για την υγεία και σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να αποβεί θανατηφόρα, απαιτείται μεγάλη προσοχή — ωστόσο υπάρχουν και ενθαρρυντικά σημάδια.

Σε πρόσφατη μελέτη σε ποντίκια, για παράδειγμα, ηλικιωμένα ζώα που έλαβαν μεταμόσχευση κοπράνων από νεότερα εμφάνισαν ενδείξεις πιο «νεανικού» εντέρου.

Επιπλέον, το 2021, άλλη μελέτη σε ποντίκια έδειξε ότι οι μεταμοσχεύσεις κοπράνων από νεότερα άτομα ανέστρεψαν σημάδια γήρανσης σε μεγαλύτερα ζώα.

Ίσως, τελικά, η ιδέα της χρήσης κοπράνων νέων ανθρώπων ως φαρμάκου να μην είναι τόσο αστεία· ο Γαληνός ίσως κάτι είχε καταλάβει.