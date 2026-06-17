Οι διάλογοι πίσω από τα κοστούμια στην G7: Η ατάκα του Μερτς για το τσιγάρο και η υπνηλία της Μελόνι

Το «παρών» στη Γαλλία έχουν δώσει οι μεγάλοι ηγέτες της G7 και ποκίλλουν τα θέματα στην ατζέντα. Από τον πόλεμο, το εμπόριο, τη διεθνή ασφάλεια μέχρι και τα τεχνολογικά ζητήματα.

Ωστόσο, βίντεο που έχει πάρει φωτιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αυτό με τους «behind the scenes» διαλόγους των ηγετών. Όλα ξεκίνησαν όταν η Τζόρτζια Μελόνι, φάνηκε να καθυστερεί να φτάσει στο σημείο που βρίσκονταν οι ηγέτες λέγοντας: «Χρειάστηκα τρεις καφέδες για να ξυπνήσω».

Italy Prime Minister Meloni spoke with other leaders about how she quit smoking.

Near the end of the clip, she turns to Japanese PM Takaichi and says, "so you've been smoking one of your last cigarettes with me!" pic.twitter.com/uSwVL1w9U6 — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) June 17, 2026

Εκείνη τη στιγμή ήταν που ο Φρίντριχ Μερτς τι ρώτησε αν έκανε τσιγάρο με τον καφέ. Οι καπνιστικές συνήθειες της Ιταλίδας πρωθυπουργού τράβηξαν τα βλέμματα, καθώς αποκάλυψε ότι δεν είχε καπνίσει «από την 1η Μαΐου», όπως μεταφέρει το Associated Press.

Η στροφή της κατά του καπνού προκάλεσε ενθουσιώδη συγχαρητήρια από τους ηγέτες του Καναδά, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Μελόνι σήκωσε τα χέρια της σε ένδειξη εορτασμού.

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«Έχετε έμπλαστρο;» ρώτησε ο Μαρκ Κάρνεϊ, του Καναδά, δείχνοντας το δικό του μπράτσο.

Με το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA να βρίσκεται σε εξέλιξη, το ποδόσφαιρο έγινε επίσης μέρος των άτυπων συζητήσεων στη Σύνοδο Κορυφής της G.

«Allez les bleus» φώναξε ένας ηγέτης για την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας. Ένας άλλος ηγέτης ακούγεται να μιλάει για την πρόσφατη νίκη της Πiαρί Σεν Ζερμέν στο Champions League.

Τέλος, σε ένα ακόμη στιγμιότυπο ο Ντόναλντ Τραμπ φωνάζει χιομοριστικά (;) στην Αίθουσα: «Εγώ είμαι το αφεντικό».

“I’m the boss.” 🤣



— @POTUS arrives for a working session at the G7 summit in France pic.twitter.com/BvAamZo0sD — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 17, 2026