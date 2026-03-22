«Οι Φρουροί της Επανάστασης διευθύνουν τις επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ» λέει ο πρωθυπουργός του Λιβάνου

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ δήλωσε σήμερα ότι μέλη των Φρουρών της Επανάστασης που βρίσκονται στον Λίβανο διευθύνουν τις επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ στον πόλεμό της κατά του Ισραήλ.

Σε συνέντευξη στο σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Hadath, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου επέκρινε την φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ, η οποία μετά τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ ως εκδίκηση για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, προκάλεσε την σφοδρή απάντηση του ισραηλινών δυνάμεων κατά του Λιβάνου.

«Δηλώθηκε ότι αυτός ο πόλεμος είναι η απάντηση στην δολοφονία του Χαμενεΐ, αυτό σημαίνει άρα ότι αυτός ο πόλεμος μας επιβλήθηκε», είπε.

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην πτώση ενός drone ιρανικής κατασκευής στην βρετανική βάση στην Κύπρο λέγοντας ότι γι' αυτό είναι υπεύθυνοι οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης.

Η Λευκωσία είναι δηλώσει ότι το drone πιθανότατα εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο.

«ΟΙ Φρουροί της Επανάστασης είναι παρόντες και, δυστυχώς, διαχειρίζονται τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο», είπε ο Ναουάφ Σαλάμ.

«Τα άτομα αυτά έχουν πλαστά διαβατήρια και μπήκαν παράνομα στην χώρα», είπε.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου ανακοίνωσε στις αρχές του μήνα την πρωτοφανή απόφαση να απαγορεύσει τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ, καλώντας την φιλοϊρανική οργάνωση να παραδώσει τον οπλισμό της στο κράτος.

«Δεσμευόμαστε από τις αποφάσεις που έχουμε λάβει και εργαζόμαστε για την υλοποίησή τους», είπε ο Ναουάφ Σαλάμ.