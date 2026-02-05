Μενού

Οι Φρουροί της Επανάστασης συνέλαβαν δύο πετρελαιοφόρα στον Περσικό Κόλπο

Δεν έχει ξεκαθαριστεί η σημαία υπό την οποία έπλεαν τα τάνκερ, αλλά αναφέρεται πως τα μέλη του πληρώματος βρίσκονται ενώπιον της δικαιοσύνης στο Ιράν.

Φωτ. Αρχείου: Pixabay
Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, συνέλαβαν δύο πετρελαιοφόρα στον Περσικό Κόλπο, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim δεν διευκρίνισε για τη σημαία κάτω από την οποία πλέουν τα τάνκερ, αλλά ούτε και υπήρξε κάποια αναφορά στις εθνικότητες των πληρωμάτων. 

«Περισσότερα από ένα εκατομμύριο λίτρα καυσίμου, προϊόν λαθρεμπορίου, βρέθηκαν στα δύο πλοία», μετέδωσε το ίδιο μέσο, προσθέτοντας ότι «15 μέλη πληρώματος ξένης υπηκοότητας οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης».

