Οι γονείς στη Γάζα «κόβουν» τους χαρταετούς στα παιδιά μετά τις απειλές του Ισραήλ

Οι γονείς στη Λωρίδα της Γάζας έλαβαν προειδοποίηση να μην επιτρέπουν στα παιδιά τους να πετούν χαρταετούς, αφού το Ισραήλ απείλησε ότι θα απαντήσει με τη βία αν η Χαμάς αναβιώσει την τακτική της να στέλνει χαρταετούς με εκρηκτικούς μηχανισμούς στο Ισραήλ.

Οι λαϊκές επιτροπές, που αποτελούνται από εκπροσώπους τοπικών μη κυβερνητικών οργανώσεων και οργανώσεων αρωγής που διαχειρίζονται τις καθημερινές υποθέσεις στους καταυλισμούς και τα καταφύγια όπου ζουν εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, εξέδωσαν χθες Δευτέρα τη σχετική προειδοποίηση.

Σύμφωνα με πηγή από τη Χαμάς, η ανακοίνωση έγινε σε συντονισμό με την παλαιστινιακή οργάνωση.

«Εργαζόμαστε άοκνα επί του πεδίου και κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να σταματήσουμε αυτή την πρακτική, όχι για να περιορίσουμε την παιδική ηλικία των παιδιών μας που έχουν ήδη στερηθεί τα βασικά δικαιώματα να ζουν και να παίζουν με ασφάλεια, αλλά για να προστατεύσουμε τις αθώες ζωές τους», επεσήμανε η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το 2018 οι κάτοικοι της Γάζας έστελναν μπαλόνια και χαρταετούς με εκρηκτικά στην άλλη πλευρά των συνόρων, προκαλώντας πυρκαγιές σε εκατοντάδες στρέμματα αγρών και αγροτικών εκτάσεων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στον θύλακα.

Τον προηγούμενο μήνα πολλοί χαρταετοί που δεν φαίνονταν να κουβαλούν εκρηκτικούς μηχανισμούς εντοπίστηκαν να φεύγουν από τη Γάζα προς το Ισραήλ, προκαλώντας την ανησυχία των κατοίκων στα κοντινά ισραηλινά χωριά.

Την Κυριακή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε τη Χαμάς ότι, αν δεν σταματήσει αμέσως, «οι υπεύθυνοι» που στέλνουν χαρταετούς, μπαλόνια ή drones προς το Ισραήλ θα γίνουν στόχος δολοφονιών, ενώ οι περιοχές από τις οποίες στέλνονται θα εκκενωθούν.

Η Ουμ Μοχάμεντ, μία μητέρα από την πόλη της Γάζας που μίλησε στο Reuters, δήλωσε ότι ανησυχεί για τον γιο της. «Κάθε καλοκαίρι το παιδί μου, ο Άχμεντ, 10 ετών, και τα παιδιά της γειτονιάς πετούν χαρταετούς για να διασκεδάσουν, αλλά δεν θα τον αφήσω πια», είπε.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος εκτίμησε ότι Χαμάς προσπαθεί να προκαλέσει το Ισραήλ ενθαρρύνοντας τους κατοίκους της Γάζας να στέλνουν χαρταετούς στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Από την πλευρά του στέλεχος της Χαμάς διαμαρτυρήθηκε στους μεσολαβητές μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης ότι «το Ισραήλ βρίσκει ψεύτικες αφορμές για να συνεχίσει τον πόλεμο στη Γάζα».

Το Ισραήλ παραπονέθηκε στο Συμβούλιο της Ειρήνης, του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το οποίο επιβλέπει την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας, για τους χαρταετούς, σύμφωνα με άλλον Ισραηλινό αξιωματούχο.