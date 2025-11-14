Oι γυναίκες με μηχανές στην Τεχεράνη είναι ένα «μικρό» σημάδι αλλαγής στο Ιράν

«Δεν ήξερα πώς να το κάνω. Στην αρχή ήμουν αρκετά αγχωμένη, αλλά σταδιακά ο τρόπος που μου φέρονταν οι άνθρωποι και οι αντιδράσεις τους με ενθάρρυναν πολύ»

Όταν η Μεράτ Μπεχνάμ (Merat Behnam) βρήκε για πρώτη φορά το θάρρος να οδηγήσει το κίτρινο σκούτερ της στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, για να φτάσει στο καφέ που διατηρεί, η κίνηση δεν ήταν η κύρια ανησυχία της. Η κύρια ανησυχία της, ήταν τα αποδοκιμαστικά βλέμματα, οι λεκτικές προσβολές, ακόμα και ο έλεγχος που θα μπορούσε να της κάνει η αστυνομία επειδή ήταν γυναίκα που οδηγούσε μοτοσικλέτα στην Τεχεράνη.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr