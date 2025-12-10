Οι γυναίκες σε όλες τις περιοχές του κόσμου, αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες - Δυσοίωνα στοιχεία

Μόνο μερικά βήματα έχουμε κάνει ως ανθρωπότητα για την ισότητα των φύλων, η οποία παραμένει ένας μακρινός στόχος, κρίνοντας και από τα αποκαλυπτικά στοιχεία της φετινής Έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών για την Ισότητα των Φύλων και την Ενδυνάμωση των Γυναικών.
«Η ανισότητα των φύλων αποτελεί ένα από τα πιο βαθιά ριζωμένα και σοβαρά προβλήματα της εποχής μας», δήλωσε χαρακτηριστικά η Jocelyn Chu, διευθύντρια προγραμμάτων του UN Women.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Καρφί Βορίδη στη σύσκεψη για αγρότες: «Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν το βλέπω»
- Φοινικούντα: Συνελήφθη ο ανιψιός του θύματος και ο επιχειρηματίας φίλος του
- Teosty ή αλλιώς "Λίγδας": Όταν το bullying γίνεται content
- Ναταλία Δραγούμη: «Μου έχουν στείλει και dick pic - Κάποτε έβγαινα με στρινγκ και topless»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.