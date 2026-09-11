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Οι γυναίκες της 11ης Σεπτεμβρίου: Πέντε ιστορίες, που δεν τελείωσαν εκεί

Η σημερινή ημερομηνία είναι για εκείνες είναι πολλά παραπάνω από μια επέτειος. Είναι η μέρα που ο χρόνος σταμάτησε, αλλά δεν τις λύγισε.

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Πόσοι από εμάς θυμόμαστε τι ακριβώς κάναμε στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, όταν η Νέα Υόρκη δέχτηκε τρομοκρατική επίθεση και οι Δίδυμοι Πύργοι κατέρρευσαν μπροστά στα έκπληκτα μάτια μας; Το χάος, ο πανικός, η σκόνη και τα συντρίμμια ήταν απλώς εικόνες, που χάραξαν ανεξίτηλα μέσα μας τη μέρα, την ώρα, τη στιγμή. Για κάποιους άλλους, ήταν βιώματα.

Ανάμεσα τους, γυναίκες, που ταρακουνήθηκαν αλλά δεν λύγισαν, κάηκαν, επέζησαν για ώρες στα χαλάσματα ή εισέβαλλαν σε φλεγόμενα κτίρια για να σώσουν όσους περισσότερους μπορούν. Ακριβώς 25 χρόνια μετά τη μέρα που άλλαξε τον κόσμο, πέντε γυναίκες, πέντε διαφορετικές διαδρομές στέλνουν ηχηρά μηνύματα ζωής, που δεν χάθηκαν στη σκόνη.

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