11η Σεπτεμβρίου: Η αλήθεια πίσω από τη συγκλονιστική φωτογραφία του «Falling Man»

25 χρόνια μετά την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, η αδελφή του Falling Man, του άνδρα που απαθανατίστηκε να πέφτει από τους Δίδυμους Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου αποκάλυψε την αλήθεια πίσω από τη φωτογραφία, αλλά και το τελευταίο ταξίδι που έκαναν μαζί.

Η φωτογραφία θεωρείται ότι απεικονίζει τον 43χρονο τότε Τζόναθαν Μπρίλεϊ, έναν από τους 2.977 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην τρομοκρατική επίθεση της Αλ Κάιντα την 11η Σεπτεμβρίου.

Η αδελφή του Γκουέν δήλωσε στη Sun ότι πιστεύει ότι όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που πήδηξαν διασώθηκαν οι ψυχές τους από τον Θεό.

Η φωτογραφία έγινε ένα σύμβολο της τραγωδίας της 11ης Σεπτεμβρίου και όλων των θυμάτων που έχασαν εκείνη την ημέρα τη ζωή τους και για χρόνια, η ταυτότητα του άνδρα παρέμενε ένα απόλυτο μυστήριο.

Τελικά, ο δημοσιογράφος Τομ Τζούνοντ του περιοδικού Esquire αποκάλυψε ότι κατά πάσα πιθανότητα, ο άνδρας που βλέπουμε σε ελεύθερη πτώση προς τον θάνατο, ήταν ο Τζόναθαν Μπρίλεϊ, έχοντας μιλήσει με τον φωτογράφο Ρίτσαρντ Ντριού που είχε καταγράψει αρκετές διαδοχικές λήψεις του άνδρα. Μία από αυτές περιλάμβανε ένα κρίσιμο στοιχείο, ένα πορτοκαλί μπλουζάκι που φορούσε κάτω από το πουκάμισο που είχε ανοίξει από τον αέρα.

Ο Τζόναθαν ήταν ηχολήπτης στο εστιατόριο Windows on the World, το οποίο βρισκόταν στον 106ο και 107ο όροφο του Βόρειου Πύργου. Οι λεπτομέρειες ταίριαξαν.

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Η αδελφή του, Γκουέν, δήλωσε στη Daily Mail ότι η οικογένειά της είχε «πληγωθεί πολύ» όταν ο Τζόναθαν θεωρήθηκε ότι ήταν ο άνδρας της φωτογραφίας, αλλά η ίδια δεν είχε ποτέ «κολλήσει» στην ιδέα να αποδείξει αν ήταν πράγματι εκείνος.

«Για να πω την αλήθεια, έμοιαζε με εκείνον», έχει παραδεχτεί. Τονίζοντας ότι η φωτογραφία προκάλεσε και μεγάλο πόνο σε ανθρώπους που προσπαθούσαν να καταλάβουν ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος.

«Θυμάμαι ότι άκουσα για μια βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια και, σύμφωνα με τον καθολικισμό, αυτός ο άνθρωπος που πήδηξε είχε διαπράξει αυτοκτονία, κάτι που θεωρείται ασυγχώρητη αμαρτία».

Ωστόσο, η Γκουέν είπε: «Δεν πιστεύω στην ασυγχώρητη αμαρτία. Ο Θεός είναι υπερβολικά μεγαλόψυχος. Είναι υπερβολικά υπέροχος. Πιστεύω ότι η μόνη ασυγχώρητη αμαρτία είναι να μην πιστεύεις σε Εκείνον.

Πιστεύω ότι όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που πήδηξαν, τελικά πιάστηκαν από το Θεό. Οι ψυχές τους διασώθηκαν».

Παράλληλα η Γκουέν αποκάλυψε ότι μία εβδομάδα πριν από την 11η Σεπτεμβρίου, είχε καταφέρει να ταξιδέψει στη Φλόριντα μαζί με τον σύζυγό της και τον Τζόναθαν — ένα ταξίδι που χαρακτήρισε «δώρο Θεού».

Είπε: «Ήμασταν ακριβώς δίπλα στον ωκεανό και ξυπνούσαμε, πίναμε Kahlúa με καφέ και βλέπαμε την ανατολή του ήλιου. Ήταν πραγματικά ξεχωριστό, γιατί αποφάσισε να έρθει μαζί μας την τελευταία στιγμή».

Η Γκουέν δηλώνει ότι η ταυτότητα του «Άνδρα που πέφτει» δεν είχε πραγματικά σημασία.

Αντίθετα, πιστεύει ότι ήταν ένα σύμβολο όλων εκείνων των ανθρώπων που βίωσαν τη φρικτή ημέρα της 11ης Σεπτεμβρίου.

Η φωτογραφία βρίσκεται σήμερα στην ιδιωτική συλλογή του Σερ Έλτον Τζον, ο οποίος την έχει χαρακτηρίσει «μία από τις πιο τέλειες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν ποτέ».