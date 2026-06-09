Οι χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας στο πλευρό της Ουκρανίας για ένταξη σε ΝΑΤΟ και ΕΕ

Οι ηγέτες οκτώ χωρών της Σκανδιναβίας και της Βαλτικής εξέφρασαν από το Ταλίν την αμέριστη στήριξή τους προς την Ουκρανία, επαναλαμβάνοντας ότι η ένταξή της στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια «μη αναστρέψιμη διαδικασία» που θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.

Στη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της Εσθονίας, οι πρωθυπουργοί της Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία, Δανία, Ισλανδία, Λιθουανία, Λετονία και Εσθονία συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και υπογράμμισαν τη σημασία της χώρας για τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης.

Στην κοινή τους ανακοίνωση επισήμαναν ότι η Ουκρανία προσφέρει ήδη σημαντική συνεισφορά στην ασφάλεια της Συμμαχίας, αξιοποιώντας την πολεμική εμπειρία που έχει αποκτήσει, την τεχνολογική της πρόοδο και τις βιομηχανικές της δυνατότητες. Παράλληλα, επανέλαβαν τη στήριξή τους στην πλήρη ευρωατλαντική ενσωμάτωση της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της ένταξής της στο ΝΑΤΟ.

Οι ηγέτες χαιρέτισαν επίσης τη συμμετοχή της Ουκρανίας στην επόμενη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 7 και 8 Ιουλίου.

Στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου, ο πρωθυπουργός της Λετονίας, Άντρις Κούλμπεργκς, υπέγραψε συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τον Ζελένσκι. Η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη μεταφορά ουκρανικής τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας στις χώρες της Βαλτικής, καθώς καταγράφονται ολοένα και περισσότερα περιστατικά πτήσεων ή πτώσεων drones κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.

Στη σύνοδο συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο πρόεδρος της Γαλλία, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επανέλαβε τη δέσμευση του Παρισιού για την ενίσχυση της ασφάλειας στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Αναφερόμενος στον πόλεμο, ο Γάλλος πρόεδρος εκτίμησε ότι η Ρωσία δεν πετυχαίνει τους στρατηγικούς της στόχους στην Ουκρανία και επιχειρεί να αυξήσει την πίεση προς γειτονικές χώρες της περιοχής.

Παράλληλα, οι ηγέτες των σκανδιναβικών και βαλτικών κρατών χαιρέτισαν την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ουκρανία στην ενταξιακή της πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τάχθηκαν υπέρ της άμεσης έναρξης όλων των διαπραγματευτικών κεφαλαίων εντός Ιουνίου και Ιουλίου.

Όπως υπογράμμισαν, η μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί μόνο στρατηγική επιλογή για το Κίεβο, αλλά και βασικό παράγοντα ενίσχυσης της ασφάλειας και της σταθερότητας σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.