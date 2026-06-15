Οι Ιάπωνες κρατούν ζωντανές τις ελπίδες μας για την ανθρωπότητα καθαρίζοντας γήπεδα - Η υπέροχη παράδοση

Μαθήματα πολιτισμού παρέδωσαν, για άλλη μία φορά, οι Ιάπωνες που ακολούθησαν την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου τους στα γήπεδα του Μουντιάλ. Μετά το τέλος του αγώνα με την Ολλανδία, έμειναν στις εξέδρες και καθάρισαν.

Η Nozomi Morgan, ιδρύτρια της Michiki Morgan Worldwide, μίλησε στο CNN για τις έντονες μνήμες από τη μετακόμισή της από το Σιάτλ των ΗΠΑ στο Τόκιο, όταν ήταν 8 ετών.

«Ένα από τα πράγματα που με εξέπληξαν ιδιαίτερα είναι ότι βγάζεις τα "παπούτσια για έξω" και φοράς τα "παπούτσια για μέσα" για να κρατήσεις το σπίτι του όσο το δυνατόν καθαρότερο» είπε.

Αλλά αυτή ήταν μόνο η αρχή. Οι μέρες της στο σχολείο δεν τελείωναν πριν η ίδια και οι συμμαθητές της καθαρίσουν την αίθουσα. «Ένιωθα λες και ήταν ένα παιχνίδι καθαριότητας, ήταν κάτι που κάναμε όλοι μαζί».

Και η συνήθεια την ακολούθησε και στις υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης. Καθάριζαν παντού, σκούπιζαν τα φύλλα στις σκάλες, ακόμα και τα μπάνια.

«Υπάρχει ένα ρητό: "Ένα πουλί δεν αφήνει ποτέ σημάδια πετώντας"» είπε και κάλεσε όλους να το δοκιμάσουν. «Μπορείτε να το δοκιμάστε μία φορά».

Και παρότι δεν ήταν όλοι οι μικροί Ιάπωνες χαρούμενοι με την παράδοση της καθαριότητας, η συνήθεια έμεινε.

«Το μισούσα. Σκεφτόμουν: "Γιατί το κάνουμε; Τα ιαπωνικά σχολεία δεν είναι τόσο βρώμικα και όλοι χρησιμοποιούν κάδους έτσι και αλλιώς"» ανέφερε ο Hirokazu Tsunoda, ο ανεπίσημος εκπρόσωπος των καθαριστών των αρένων.

Στην πράξη, όμως, δεν θα καταλάβαινε κανείς ότι το απεχθανόταν τόσο.

Από το 2008 παρακολουθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνας και το Παγκόσμιο Κύπελλο και είναι πάντοτε από εκείνους που μένουν πίσω για να καθαρίσουν τα γήπεδα.

«Δεν είναι μέρος όπου μπορείς να κάνεις ό,τι σου αρέσει, γιατί απλώς πλήρωσες εισιτήριο. Για μας, είναι ιερό μέρος. Εάν νοιάζεσαι πραγματικά για κάτι, δεν θες να αφήσεις χάος πίσω σου. Άρα, συμμαζεύεις» εξήγησε, τόσο απλά αλλά κατανοητά.

Παραδέχθηκε πως κατάλαβε τη σημασία της πράξης όταν έγινε και ο ίδιος πατέρας και έπρεπε να διδάξει τα παιδιά του.

«Το να μαζεύεις το μισοτελειωμένο φαγητό κάποιου ή το μισοτελειωμένο του ποτό, είναι δυσάρεστο, δεν τίθεται ερώτημα. Αλλά, μόλις το κάνεις, είναι ολοένα και πιο πιθανό να μην γίνεις εσύ αυτός που αφήνει σκουπίδια, εξαρχής».

Ο Tsunoda επισήμανε πως δεν κάνει κάτι πρωτόγνωρο, ακολουθεί το παράδειγμα και της ίδιας της ομάδας. Είτε νικούν, είτε χάνουν, οι Ιάπωνες δεν φεύγουν από τα αποδυτήρια εάν δεν τα έχουν κάνει λαμπίκο.

Ο Makoto Hasebe, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, δήλωσε ιδιαίτερα «περήφανος για την ομάδα και τους οπαδούς. Επειδή ζω στο εξωτερικό και είχα πολλές ευκαιρίες να επισκεφθώ αρκετές χώρες με την εθνική ομάδα, αισθάνομαι πως δεν υπάρχει χώρα με πιο καθαρούς δρόμους από την Ιαπωνία».

«Πιστεύω ότι η Ιαπωνία, ως τόπος, και ο ιαπωνικός λαός διαθέτουν ένα υπέροχο πνεύμα. Είμαι περήφανος γι' αυτό, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής, αλλά και ως Ιάπωνας».

Ο Tsunoda, με τη σειρά του, επεσήμανε πως έχει πάνω του επιπλέον σακούλες για να παρακινήσει και άλλες εθνικότητες να συμμετάσχουν. Και όταν τους βλέπει να μαζεύουν, φροντίζει να τους επαινεί.

Αυτού του είδος ο εθελοντισμός είναι το μικρότερο δείγμα καλοσύνης που μπορεί να επιδείξει κανείς στην τόσο άγρια πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι. Προσωπικά, οι εικόνες των Ιαπώνων με πείθουν πως τελικά υπάρχει ελπίδα.