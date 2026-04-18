Οι IDF ανακοίνωσαν «κίτρινη γραμμή» στον Λίβανο, παρόμοια με αυτή στη Λωρίδα της Γάζας

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι θα καθιερώσουν την οριοθέτηση μιας «κίτρινης γραμμής» στο Λίβανο, παρόμοια με αυτή που έχει καθοριστεί στη Λωρίδα της Γάζας.

Υπενθυμίζεται ότι, από την κατάπαυση του πυρός, η Λωρίδα της Γάζας έχει ουσιαστικά χωριστεί κατά μήκος της «κίτρινης γραμμής», η οποία οριοθετεί μια περιοχή υπό πλήρη ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο περιορίζοντας τους Παλαιστίνιους, και άλλη μια υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

❌ HEZBOLLAH CEASEFIRE VIOLATION: Since the ceasefire came into effect, IDF soldiers south of the Yellow Line in southern Lebanon identified several incidents in which terrorists violated the ceasefire understandings by approaching from north of the Yellow Line toward IDF… — Israel Defense Forces (@IDF) April 18, 2026

Στην ανακοίνωση τους για το μοντέλο «κίτρινη γραμμή», οι ισραηλινές δυνάμεις ανέφερεαν: «Τις τελευταίες 24 ώρες, οι δυνάμεις του στρατού που επιχειρούν νότια της Κίτρινης Γραμμής στο νότιο Λίβανο εντόπισαν τρομοκράτες που παραβίασαν τις συμφωνίες για την κατάπαυση του πυρός και πλησίασαν τις δυνάμεις από βόρεια της Κίτρινης Γραμμής με τρόπο που αποτελούσε άμεση απειλή», ανακοίνωσε ο στρατός, αναφερόμενος σε μια τέτοια γραμμή για πρώτη φορά από την έναρξη ισχύος της κατάπαυσης του πυρός.

Διαβάστε επίσης: Προειδοποίηση Χαμενεΐ «για πικρές ήττες στους εχθρούς» - Απομακρύνονται οι πιθανότητες συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν

«Αμέσως μετά την αναγνώριση και προκειμένου να εξαλειφθεί η απειλή… οι δυνάμεις επιτέθηκαν στους τρομοκράτες σε διάφορες περιοχές στο νότιο Λίβανο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο στρατός έχει εξουσιοδότηση να αναλάβει δράση κατά των απειλών παρά την κατάπαυση του πυρός.