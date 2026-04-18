Προειδοποίηση Χαμενεΐ «για πικρές ήττες στους εχθρούς» - Απομακρύνονται οι πιθανότητες συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν

Το πολεμικό ναυτικό του Ιράν είναι έτοιμο να καταφέρει «νέες ήττες» στον εχθρό, σύμφωνα με ένα γραπτό μήνυμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ, το οποίο δημοσιεύτηκε λίγο μετά την απόφαση της Τεχεράνης να κλείσει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ ως απάντηση στον αμερικανικό αποκλεισμό.

«Το γενναίο πολεμικό ναυτικό είναι έτοιμο να κάνει τον εχθρό να γευτεί την πίκρα νέων ηττών», διαβεβαίωσε σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στο Telegram.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τον διορισμό του.

Πιο πιθανή η επανέναρξη του πολέμου παρά μια συμφωνία, εκτιμά αναλυτής

Η επαναφορά περιορισμών από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί άμεση συνέπεια παραβιάσεων της εκεχειρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον Μοσταφά Χοσχτσέσμ.

Μιλώντας στο Al Jazeera από την Τεχεράνη, ο καθηγητής υποστήριξε ότι το άνοιγμα των Στενών προβλεπόταν στο πλαίσιο της εκεχειρίας, τονίζοντας πως ο αμερικανικός αποκλεισμός συνιστά παραβίαση των όρων της. Όπως ανέφερε, η ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που επιβαρύνει την κατάσταση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά από μια περιορισμένη προσπάθεια της Τεχεράνης να ανοίξει το πέρασμα, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε δηλώσεις που χαρακτηρίζει «ανακριβείς», γεγονός που — όπως είπε — οδήγησε το Ιράν στην απόφαση να επαναφέρει τους περιορισμούς.

Αναφερόμενος στις προοπτικές διαπραγμάτευσης, εμφανίστηκε ιδιαίτερα απαισιόδοξος, υποστηρίζοντας ότι η στάση των ΗΠΑ καθιστά εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε πρόοδο. Όπως σημείωσε, οι συχνές αλλαγές θέσεων από τον Τραμπ και η στάση του απέναντι σε διεθνείς συμφωνίες — όπως η αποχώρηση από τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα και οι δεσμεύσεις στο NATO — δείχνουν, κατά την άποψή του, ότι δεν αποτελεί αξιόπιστο συνομιλητή.

Καταλήγοντας, ο Χοσχτσέσμ εκτίμησε ότι «η επανέναρξη των συγκρούσεων είναι πλέον πιο πιθανή από οποιαδήποτε μορφή διαπραγμάτευσης».