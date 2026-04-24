Σε μια κίνηση ορόσημο για την αμερικανική εσωτερική πολιτική, η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στην αναταξινόμηση της ιατρικής κάνναβης, αναγνωρίζοντάς την πλέον ως λιγότερο επικίνδυνη ουσία.

Με απόφαση του υπηρεσιακού γενικού εισαγγελέα, Τοντ Μπλανς, η ιατρική κάνναβη μεταφέρεται από το Παράρτημα Ι (ουσίες χωρίς ιατρική χρήση, όπως η ηρωίνη) στο Παράρτημα III (φάρμακα με αποδεκτή ιατρική χρήση και χαμηλότερο κίνδυνο εξάρτησης).

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η αλλαγή αυτή υλοποιεί τη δέσμευση του Προέδρου Τραμπ για διεύρυνση των θεραπευτικών επιλογών των πολιτών.

Στόχος είναι η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας γύρω από την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της ουσίας, η παροχή έγκυρων πληροφοριών στους γιατρούς και η βελτίωση της φροντίδας των ασθενών.

Ποιοι ωφελούνται από την αλλαγή

Η νέα ρύθμιση φέρνει σημαντικές αλλαγές σε δύο βασικούς τομείς. Αρχικά, η μετακίνηση στο Παράρτημα III καταργεί τα γραφειοκρατικά εμπόδια που δυσκόλευαν τις κλινικές μελέτες επί δεκαετίες, επιτρέποντας πλέον τη διεξαγωγή αυστηρών επιστημονικών ερευνών.

Μέχρι σήμερα, οι εταιρείες κάνναβης δεν μπορούσαν να εκπέσουν λειτουργικά έξοδα (ενοίκια, μισθούς) από τους φόρους τους, με αποτέλεσμα να φορολογούνται έως και με 70%. Η αναταξινόμηση προσφέρει σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις στον κλάδο.

Τι παραμένει παράνομο

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η κάνναβη παραμένει ομοσπονδιακά παράνομη. Η νέα εντολή αφορά αποκλειστικά τα κρατικά αδειοδοτημένα ιατρικά προγράμματα.

Η ψυχαγωγική χρήση και τα προϊόντα εκτός των επίσημων συστημάτων εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως απαγορευμένες ουσίες του Παραρτήματος Ι.

Από τον Ιούνιο του 2026, αναμένεται να ξεκινήσουν διοικητικές ακροάσεις για το αν η μαριχουάνα πρέπει να επαναπρογραμματιστεί συνολικά στην ομοσπονδιακή νομοθεσία. Ενώ 40 πολιτείες διαθέτουν ήδη ιατρικά προγράμματα, η οριστική λύση –σύμφωνα με φορείς όπως ο NORML– παραμένει η πλήρης αποποινικοποίηση και η θέσπιση ενιαίων κανόνων σε εθνικό επίπεδο.