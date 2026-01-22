Οι ΗΠΑ αποχωρούν και επίσημα από τον WHO: Τι κρύβεται πίσω από την απέχθεια του Τραμπ για τον Οργανισμό Υγείας

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από τον WHO την πρώτη ημέρα της προεδρίας του το 2025, μέσω εκτελεστικού διατάγματος. Το είπε και το έκανε: οι ΗΠΑ αποχωρούν επισήμως σήμερα Πέμπτη (22/1) από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, παρά τις προειδοποιήσεις ότι θα πλήξει τόσο την υγεία των ΗΠΑ όσο και την παγκόσμια υγεία.

Επιπλέον, το «άκυρο» στον ΠΟΥ πιέζει τη Ουάσιγκτον βάσει νόμου να καταβάλει στον οργανισμό υγείας του ΟΗΕ 260 εκατομμύρια δολάρια σε τέλη που οφείλει.

Σήμερα, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η αδυναμία του ΠΟΥ να συγκρατήσει, να διαχειριστεί και να μοιραστεί πληροφορίες είχε κοστίσει τρισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και ο πρόεδρος άσκησε την εξουσία του για να σταματήσει τη μελλοντική μεταφορά οποιωνδήποτε κονδυλίων, υποστήριξης ή πόρων της κυβέρνησης των ΗΠΑ στον ΠΟΥ.

«Ο αμερικανικός λαός έχει πληρώσει περισσότερα από αρκετά σε αυτόν τον οργανισμό και αυτό το οικονομικό πλήγμα ξεπερνά μια προκαταβολή για οποιεσδήποτε οικονομικές υποχρεώσεις προς τον οργανισμό», δήλωσε ο εκπρόσωπος μέσω email.

Γιατί ο Τραμπ «βγάζει σπυριά» με τον ΠΟΥ

Πολλά κρύβονται γύρω από την κίνηση του Τραμπ με την αποχώρηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αλλά ο λόγος είναι κυρίως ότι «χρεώνει» την Αμερικανική Κυβέρνηση για τα ζητήματα υγείας. Η υγεία και η Αμερική δεν πάνει μαζί καθώς σύστημα υγείας των ΗΠΑ χαρακτηρίζεται από ανισότητες στην πρόσβαση και κάκιστο τρόπο λειτουργίας, οπότε οι κινήσεις Τραμπ δυστυχώς είναι κάτι «φυσικό και επόμενο».

Δεδομένης αυτής της φιλοσοφίας για την υγεία, ο ΠΟΥ, ο οργανισμός υγείας των Ηνωμένων Εθνών που βοηθά στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των λαών του κόσμου, λαμβάνει περίπου το ένα πέμπτο του προϋπολογισμού του από τις ΗΠΑ.

Για τον λόγο αυτό, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει τον Οργανισμό «διεφθαρμένο» ενώ τον έχει κατηγορήσει ότι εξαπατά την Αμερική.

Σε δήλωση την Τρίτη, ο οργανισμός δήλωσε ότι λυπάται για την απόφαση των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι «τα τελευταία 7 χρόνια έχει εφαρμόσει το μεγαλύτερο σύνολο μεταρρυθμίσεων στην ιστορία του, για να μεταμορφώσει την λογοδοσία, την οικονομική αποδοτικότητα και τον αντίκτυπό μας στις χώρες».

Μιλώντας στο Reuters στο Νταβός, ο Bill Gates - πρόεδρος του Ιδρύματος Gates, ενός σημαντικού χρηματοδότη παγκόσμιων πρωτοβουλιών υγείας και μέρους του έργου του ΠΟΥ - δήλωσε ότι δεν περίμενε οι ΗΠΑ να επανεξετάσουν βραχυπρόθεσμα.

«Δεν νομίζω ότι οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν στον ΠΟΥ στο εγγύς μέλλον», είπε, προσθέτοντας ότι όταν είχε την ευκαιρία να το υποστηρίξει, θα το έκανε. «Ο κόσμος χρειάζεται τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας».

Επιπτώσεις: Πώς η αποχώρηση Τραμπ λύγισε τον Οργανισμό

Για τον ΠΟΥ, η αποχώρηση των ΗΠΑ έχει προκαλέσει μια δημοσιονομική κρίση που τον έχει οδηγήσει στη μείωση της διοικητικής του ομάδας στο μισό και στη μείωση του έργου, μειώνοντας τους προϋπολογισμούς σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Η Ουάσινγκτον παραδοσιακά ήταν μακράν ο μεγαλύτερος οικονομικός υποστηρικτής του οργανισμού υγείας του ΟΗΕ, συνεισφέροντας περίπου το 18% της συνολικής χρηματοδότησής του. Ο ΠΟΥ θα απολύσει επίσης περίπου το ένα τέταρτο του προσωπικού του μέχρι τα μέσα του τρέχοντος έτους.

Ο οργανισμός δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις ΗΠΑ και ανταλλάσσει πληροφορίες τον τελευταίο χρόνο. Δεν ήταν σαφές πώς θα λειτουργήσει η συνεργασία στο μέλλον.

Παγκόσμιοι ειδικοί στον τομέα της υγείας δήλωσαν ότι αυτό θέτει κινδύνους για τις ΗΠΑ, τον ΠΟΥ και τον κόσμο.